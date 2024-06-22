Genç modelin trajik sonu! Sahilde yürürken dalgalara kapılıp hayatını kaybetti
Genç model Diana Belyaeva, erkek arkadaşı ile sahilde yürürken dalgalara kapılması sonucunda denize sürüklenerek hayatını kaybetti. Paniğe kapılan erkek arkadaşı umutsuzca onu denize sürüklenmekten kurtarmaya çalışırken, durum sadece birkaç saniye içinde basit bir şakalaşmadan ölüm kalım meselesine dönüştü. Genç kadının kaybolma anı çevredeki insanlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
ERKEK ARKADAŞIYLA YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞTI
Gelecek vaat eden 20 yaşındaki genç model Diana Belyaeva, Rusya'nın sahil beldesi Soçi'de deniz kenarında erkek arkadaşıyla yürüyüşe çıkmıştı.
Genç çiftin yürüyüşü sırasında kaydedilen videoda, dev bir dalga ayaklarını yerden kesip genç kadını denize sürüklemeden önce romantik bir an paylaştıkları görülüyor.