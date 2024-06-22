Genç modelin trajik sonu! Sahilde yürürken dalgalara kapılıp hayatını kaybetti

Genç model Diana Belyaeva, erkek arkadaşı ile sahilde yürürken dalgalara kapılması sonucunda denize sürüklenerek hayatını kaybetti. Paniğe kapılan erkek arkadaşı umutsuzca onu denize sürüklenmekten kurtarmaya çalışırken, durum sadece birkaç saniye içinde basit bir şakalaşmadan ölüm kalım meselesine dönüştü. Genç kadının kaybolma anı çevredeki insanlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Genç modelin trajik sonu! Sahilde yürürken dalgalara kapılıp hayatını kaybetti - 1

ERKEK ARKADAŞIYLA YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞTI

Gelecek vaat eden 20 yaşındaki genç model Diana Belyaeva, Rusya'nın sahil beldesi Soçi'de deniz kenarında erkek arkadaşıyla yürüyüşe çıkmıştı.

Genç çiftin yürüyüşü sırasında kaydedilen videoda, dev bir dalga ayaklarını yerden kesip genç kadını denize sürüklemeden önce romantik bir an paylaştıkları görülüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Genç modelin trajik sonu! Sahilde yürürken dalgalara kapılıp hayatını kaybetti - 2

Dalgalar şiddetle çifte çarparken, genç kadının, dalgalı denizde dengesini korumaya çalışarak ayağa kalkmaya çalıştığı görülüyor.

Genç modelin trajik sonu! Sahilde yürürken dalgalara kapılıp hayatını kaybetti - 3

Panik içindeki erkek arkadaşı çaresizce onu denize sürüklenmekten kurtarmaya çalışırken, durum sadece birkaç saniye içinde şakalaşmadan ölüm kalım meselesine dönüşüyor.

Genç modelin trajik sonu! Sahilde yürürken dalgalara kapılıp hayatını kaybetti - 4

Tüm çabalara rağmen genç kadın ayakta kalmayı başaramıyor ve dalgalar Diana'yı denize çekiyor.

Genç modelin trajik sonu! Sahilde yürürken dalgalara kapılıp hayatını kaybetti - 5

ÜÇ GÜN BOYUNCA ARANDI

Yerel yetkililer Diana'yı üç gün boyunca aradı ancak sonuç alınamadı. Raporlar onun öldüğünün varsayıldığını söylüyor.

Genç modelin trajik sonu! Sahilde yürürken dalgalara kapılıp hayatını kaybetti - 6

ÇEVRENİN TEPKİSİZLİĞİ

Sosyal medyaya yüklenen videoya yapılan yorumlar, Diana mücadele ederken hiçbir şey yapmayan çevre sakinlerine karşı tepkiye neden oldu.

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