Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler

Birçok kişi; dışkıda kan, kilo kaybı ve sürekli yorgunluk gibi belirtilerin bağırsak kanseriyle bağlantılı olabileceğine ihtimal vermiyor. Bowel Cancer UK tarafından yapılan bir araştırma, genç yaştaki kanser hastalarının yüzde 40'ının test yaptırmadan önce en az üç kez pratisyen hekime başvurmak zorunda kaldığını çünkü bağırsak kanserinin doktorların şüpheli hastalıklar listesinde genellikle üst sıralarda yer almadığını ortaya koydu.

Peki, bu artışın sebepleri neler? Uzmanlar; aşırı işlenmiş gıda tüketimi, hareketsizlik ve kronik iltihaplanmaların, bağırsak kanseri riskini artırabildiğini belirtiyor. Bazı çalışmalarda ise mikroskobik plastik parçaların da bu artışa yol açabileceği öne sürülüyor. Hastalığın gençler arasında neden artış gösterdiğine dair tartışmalar sürerken, Daily Mail'e konuşan genç bağırsak kanseri hastaları, tehlikenin gelişim sürecini anlattı.