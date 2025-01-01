Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler

Bağırsak kanseri, uzun yıllar boyunca genellikle yaşlı kesimi ilgilendiren bir hastalık olarak kabul ediliyordu ancak son yıllarda, 50 yaş altı bireylerde bu hastalığın görülme oranı hızla artmaya başladı. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir bir araştırma, dünya genelinde 25-49 yaş arası grupta bağırsak kanseri vakalarının hızla yükselişe geçtiğini ortaya koydu. Bağırsak kanserinin bazı belirtileri, çoğunlukla hemen fark edilemeyebiliyor. Uzmanlar, bireyleri kanserin sinsi belirtilerine karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler - 1

Birçok kişi; dışkıda kan, kilo kaybı ve sürekli yorgunluk gibi belirtilerin bağırsak kanseriyle bağlantılı olabileceğine ihtimal vermiyor. Bowel Cancer UK tarafından yapılan bir araştırma, genç yaştaki kanser hastalarının yüzde 40'ının test yaptırmadan önce en az üç kez pratisyen hekime başvurmak zorunda kaldığını çünkü bağırsak kanserinin doktorların şüpheli hastalıklar listesinde genellikle üst sıralarda yer almadığını ortaya koydu.

Peki, bu artışın sebepleri neler? Uzmanlar; aşırı işlenmiş gıda tüketimi, hareketsizlik ve kronik iltihaplanmaların, bağırsak kanseri riskini artırabildiğini belirtiyor. Bazı çalışmalarda ise mikroskobik plastik parçaların da bu artışa yol açabileceği öne sürülüyor. Hastalığın gençler arasında neden artış gösterdiğine dair tartışmalar sürerken, Daily Mail'e konuşan genç bağırsak kanseri hastaları, tehlikenin gelişim sürecini anlattı.

DÜNYA HABERLERİ

Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler - 2

''YAŞAM TARZIM ÇOK SAĞLIKLIYKEN KANSER OLDUM''

47 yaşındaki Rebecca Liddle, hemokromatozis hastalığı nedeniyle düzenli kan testleri yaptırıyordu ancak 2023 yılında yaptırdığı kolonoskopi sonucunda bağırsaklarında bir kitle olduğunu öğrendi. "Spor yapıyordum, sağlıklı bir yaşam tarzım vardı, işlenmiş gıda tüketmezdim. Kanser olabileceğimden hiç şüphe etmedim" diyen Rebecca Liddle, şimdilerde hala tedavi görüyor.

Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler - 3

''KEMOTERAPİ OLMADAN SADECE 5 AYIM VARDI''

42 yaşındaki Roxy Hitchcox, 2023 yılının Ocak ayında, mide ağrısı yaşamaya başladı. Roxy'nin sağlık sorunlarına zamanla ishal de eklendi. Yapılan testlerde Roxy Hitchcox'ın bağırsak kanserinin dördüncü evresinde olduğu ortaya çıktı. Hitchcox, ''Eğer kemoterapi görmeseydim, yaşamak için sadece 5 ayım vardı'' ifadelerini kullandı.

Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler - 4

''GIDA ZEHİRLENMESİ SANMIŞTIM, MEĞERSE KANSERMİŞİM''

49 yaşındaki polis memuru Steve Torley, tıpkı diğer genç hastalar gibi başlangıçta bağırsak kanserinin belirtilerini başka sağlık sorunlarıyla karıştırdı. Yıllık kontrol sırasında kan testi yaptırarak bağırsak kanseri olduğunu öğrenen Torley, ''Kanser tüm vücuduma yayılmıştı, ben belirtileri gıda zehirlenmesi sanmıştım'' dedi.

Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler - 5

35 yaşındaki Fran Kirkbright, bir süredir yorgunluk ve bağırsak problemleriyle mücadele ediyordu. Aile hekimi, yaşının çok genç olduğunu belirterek, hastaya herhangi bir test önermedi ancak Kirkbright, başka bir hastanede yaptırdığı kolonoskopi sonucunda, vücudunda 7-8 cm'lik bir tümör taşıdığını öğrendi.

Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler - 6

''EGZERSİZ YÜZÜNDEN KİLO VERDİĞİMİ SANMIŞTIM''

Yorgunluk ve kilo kaybı belirtileri sonrası doktora giden 48 yaşındaki Helen Glass, sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmasına rağmen bağırsak kanserine yakalandı. Vücudunda 6 cm'lik bir kitle bulunan Glass, ''Egzersiz yüzünden kilo verdiğimi sanmıştım'' dedi.

Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler - 7

27 yaşındaki Matthew Jackson, vücut kitle indeksindeki hızlı değişikliklerden şüphelense,  bu durumun stres kaynaklı olduğunu düşündü. Kan testleri ve kolonoskopi sonrası genç adama bağırsak kanseri teşhisi konuldu. 

Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler - 8

''YEMEK SONRASI ŞİDDETLİ KRAMPLAR OLUŞTU''

45 yaşındaki Jamie Atkins, yemek sonrası oluşan şiddetli kramplar nedeniyle hastaneye başvurdu ve yapılan testler sonucunda bağırsak kanseri olduğu ortaya çıktı. Bağırsak kanseri, genetik bir hastalık olan Lynch Sendromu'nun etkisiyle daha da riskli hale gelmişti.

Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler - 9

''SEMPTOMLARI HAFTALARCA GÖRMEZDEN GELDİM''

43 yaşındaki Jay Neofitos, kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunlarını ilk etapta umursamadı ancak dışkısında kan gördükten sonra soluğu hastanede aldı. Kolonoskopi sonrası talihsiz adamın vücudunda büyük bir kitle tespit edildi ve tedavi sürecine başlandı.

Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler - 10

''SIRT AĞRISININ NEDENİ KANSER ÇIKTI''

36 yaşındaki Zoe Gardner Lawson, sırt ağrısı nedeniyle bir uzmanla görüştü ancak doktor, bu duruma böbrek taşının neden olabileceğini öne sürdü. Yapılan BT taramasında Zoe'ya bağırsak kanseri teşhisi konuldu.

Gençler arasında bağırsak kanseri oranları neden arttı? İşte doktorların bile anlayamadığı belirtiler - 11

BAĞIRSAK KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bağırsak kanseri tanısı genellikle, kişide görülen semptomlar, aile öyküsü ve risk faktörlerine dayanarak yapılır. Doktorlar, fiziksel muayene ve kan testleriyle olası belirtileri inceler. Tanıyı doğrulamak için kolonoskopi gibi endoskopik testler yapılabilir. Kolonoskopi sırasında, doktor bağırsaklara bir kamera yerleştirerek, tümör veya anormal doku arar ve gerekirse biyopsi alır. Ayrıca, kanserin yayılıp yayılmadığını belirlemek için tomografi veya ultrason gibi görüntüleme testlerine de başvurulabilir. Bu testler, kanserin evresini belirlemede önemli rol oynar.

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