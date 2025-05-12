Gençlerin favori içeceği vücudu zehirliyor: Böbrek hastalıkları ve anksiyete nedeni

Bazı durumlarda, sadece orta seviyede (örneğin 80 mg) kafein tüketimi dahi önemli sağlık sorunlarını tetikledi. Enerji içeceklerinde bulunan taurin maddesinin de özellikle böbrek fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.



Ruh sağlığı alanında da tablo pek iç açıcı değil. Public Health dergisinde yayımlanan ve 1,2 milyon genç üzerinde yapılan bir analiz, enerji içeceği tüketimi ile kaygı, stres, depresyon ve intihar düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Çalışmanın yazarlarından Newcastle Üniversitesi’nden Dr. Shelina Visram, “Enerji içeceklerinin psikolojik sıkıntıya yol açabileceği konusunda ciddi endişeler taşıyoruz. Bu bulgular, halk sağlığı açısından acil müdahale gerektiren bir durumu işaret ediyor,” dedi.



