Gençlerin favori içeceği vücudu zehirliyor: Böbrek hastalıkları ve anksiyete nedeni
İngiltere’de yapılan son araştırmalar, gençler arasında giderek artan enerji içeceği tüketiminin ciddi sağlık riskleriyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Özellikle kalp-damar rahatsızlıkları, böbrek sorunları ve ruh sağlığı problemleri, bu içeceklerin en çok tüketildiği yaş grubu olan çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler için alarm veriyor.
Enerji içeceklerinin İngiltere'deki gençlerin yaklaşık yüzde 31’i tarafından düzenli olarak tüketildiği bildirilirken, sağlık uzmanları bu alışkanlığın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde önemli olumsuz etkileri olduğunu vurguluyor. Bu içeceklerin genellikle uyanıklığı ve odaklanmayı artırmak için tercih edildiğini belirten uzmanlar, içerdiği yüksek kafein ve şeker oranlarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.