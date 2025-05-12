Gençlerin favori içeceği vücudu zehirliyor: Böbrek hastalıkları ve anksiyete nedeni

İngiltere’de yapılan son araştırmalar, gençler arasında giderek artan enerji içeceği tüketiminin ciddi sağlık riskleriyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Özellikle kalp-damar rahatsızlıkları, böbrek sorunları ve ruh sağlığı problemleri, bu içeceklerin en çok tüketildiği yaş grubu olan çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler için alarm veriyor.

Gençlerin favori içeceği vücudu zehirliyor: Böbrek hastalıkları ve anksiyete nedeni - 1

Enerji içeceklerinin İngiltere'deki gençlerin yaklaşık yüzde 31’i tarafından düzenli olarak tüketildiği bildirilirken, sağlık uzmanları bu alışkanlığın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde önemli olumsuz etkileri olduğunu vurguluyor. Bu içeceklerin genellikle uyanıklığı ve odaklanmayı artırmak için tercih edildiğini belirten uzmanlar, içerdiği yüksek kafein ve şeker oranlarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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Gençlerin favori içeceği vücudu zehirliyor: Böbrek hastalıkları ve anksiyete nedeni - 2

Diyetisyen Annabel Gipp, gençlerde giderek artan kafein tüketiminin yüksek tansiyon, uyku bozuklukları, mide problemleri ve şiddetli baş ağrılarına neden olduğunu belirtti. Gipp ayrıca, enerji içeceklerinin neden olduğu hiperaktiviteyle bağlantılı yaralanma vakalarının da arttığını ifade etti.

Gençlerin favori içeceği vücudu zehirliyor: Böbrek hastalıkları ve anksiyete nedeni - 3

Enerji içeceklerinin uzun vadeli etkileri de endişe verici boyutta. Gipp, ergenlik döneminde kemik gelişiminin kritik öneme sahip olduğunu hatırlatarak, "Kafein, bağırsaklardaki kalsiyum emilimini engelliyor. Bu da kemiklerde yetersiz mineral birikimine ve potansiyel olarak zayıf kemik yapısına yol açıyor," dedi.

Gençlerin favori içeceği vücudu zehirliyor: Böbrek hastalıkları ve anksiyete nedeni - 4

2023 yılında Nutrients dergisinde yayımlanan bir inceleme, 18 yaş altındaki bireylerde enerji içeceklerine bağlı sağlık sorunlarını değerlendiren 18 farklı çalışmayı analiz etti. Bulgulara göre vakaların yaklaşık yarısı kardiyovasküler sorunlarla, üçte biri nöropsikolojik etkilerle ve yüzde 22’si böbrek sorunlarıyla ilişkilendirildi. Kalp ritim bozuklukları, hipertansiyon ve hatta akut böbrek yetmezliği gibi ciddi vakalar rapor edildi.

Gençlerin favori içeceği vücudu zehirliyor: Böbrek hastalıkları ve anksiyete nedeni - 5

Bazı durumlarda, sadece orta seviyede (örneğin 80 mg) kafein tüketimi dahi önemli sağlık sorunlarını tetikledi. Enerji içeceklerinde bulunan taurin maddesinin de özellikle böbrek fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.

Ruh sağlığı alanında da tablo pek iç açıcı değil. Public Health dergisinde yayımlanan ve 1,2 milyon genç üzerinde yapılan bir analiz, enerji içeceği tüketimi ile kaygı, stres, depresyon ve intihar düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Çalışmanın yazarlarından Newcastle Üniversitesi’nden Dr. Shelina Visram, “Enerji içeceklerinin psikolojik sıkıntıya yol açabileceği konusunda ciddi endişeler taşıyoruz. Bu bulgular, halk sağlığı açısından acil müdahale gerektiren bir durumu işaret ediyor,” dedi.

Gençlerin favori içeceği vücudu zehirliyor: Böbrek hastalıkları ve anksiyete nedeni - 6

Araştırmanın baş yazarı Profesör Amelia Lake ise enerji içeceklerinin çocuklara ve gençlere cazip fiyatlarla sunulmasının büyük bir halk sağlığı açığına işaret ettiğini belirterek, "Bu ürünlerin 10 yaşındaki çocuklara, şişe sudan bile ucuz fiyatlarla satılması kabul edilemez," şeklinde konuştu.

Uzmanlar, enerji içeceklerine daha sağlıklı alternatifler sunulması gerektiğini savunuyor. Bitki çayları, doğal meyve suları, hindistan cevizi suyu ve sade su gibi içecekler; yüksek kafein ve şeker içermeden enerji desteği sağlayabilir. Ayrıca bitter çikolata, yeşil çay ve goji meyvesi gibi besinler de doğal yollarla enerji artırıcı etki sunabiliyor.

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