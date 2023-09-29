George Washington'un "Tanrı ve cennetin" Amerikan bağımsızlığını desteklediğini yazdığı mektup satışta: 7,5 milyon lira değerinde
ABD’nin ilk başkanı George Washington tarafından yazılan ve “Tanrı ile cennetin” Amerikan bağımsızlığını desteklediğini söylediği bir mektup, tarihçilerin kaybolduğunu düşünmesinin ardından yıllar sonra müzayedeye çıktı. Mektubun satış öncesi değerinin 275 bin dolar (yaklaşık 7,5 milyon lira) olduğunu açıklandı.
ABD Devrim Savaşı sırasında Amerikalıların İngiliz birliklerine karşı kazandığı ilk zaferin ardından kısa bir süre Washington tarafından Ekim 1777'de yazılan mektup Philadelphia'da merkezli Raab Collection adlı müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.