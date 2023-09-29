George Washington'un "Tanrı ve cennetin" Amerikan bağımsızlığını desteklediğini yazdığı mektup satışta: 7,5 milyon lira değerinde

"Size önereceğim ve uygulanabilirliğini değerlendirmeyi size bıraktığım başka bir şey daha var: Düşman'ın Province Adası'ndaki birliklerini, Mifflin Kalesi lehine büyük bir sapma yaratacak şekilde taciz edebileceğinizi düşünüyorum. Size ve sizin aracılığınızla milisler arasında herhangi bir etkisi olan herkese, onları, elimizdeki mevsimsel takviyelerle tamamlanacağı sahaya teşvik etmek için azami çaba göstermeleri amacıyla tekrar yalvarıyorum.

En iyi hizmetkarınız,

G. Washington."