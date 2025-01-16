“Gerçek olduğuna inanmıyorlar”: Gazze’deki Filistinliler ateşkes için ne dedi?

İsrail ile Hamas arasında ateşkese varıldığının duyurulmasının ardından gözler Gazze’ye çevrildi. Gazze’deki Filistin halkı, ateşkes anlaşmasını karışık duygularla karşıladı. Bazıları 15 aylık kanlı İsrail saldırılarının biteceğine inanmıyor ve son dakikada yakınlarını kaybetmekten korkuyor. Bazıları ise "Hayatımızın en mutlu günü" diyor...

“Gerçek olduğuna inanmıyorlar”: Gazze’deki Filistinliler ateşkes için ne dedi? - 1

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığı haberinin yayılmasıyla birlikte, umutlar dün gece geç saatlerde kutlamalara dönüştü.

Gazze Şehri'nin harabeye dönmüş yıkıntılarında, el-Mevasi'deki çadır kamplarında ve Refah sokaklarında Filistinliler sevinç gösterilerinde bulundu.

15 aylık ölümcül saldırıların ardından anlaşmaya ilişkin son dakika sorunları korkusuna ve diğer pek çok konudaki belirsizliğe rağmen bölgedeki derme çatma çadırlarından çıkan Filistinliler, umutlarını tazeledi.

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“Gerçek olduğuna inanmıyorlar”: Gazze’deki Filistinliler ateşkes için ne dedi? - 2

"HAYATIMIZDAKİ EN GÜZEL GÜN"

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan üç çocuk babası Filistinli Abed Radwan, “Benim ve Gazze halkının hayatındaki en güzel gün” dedi ve “Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı'ya şükürler olsun. İnsanlar burada ağlıyor. Bunun gerçek olduğuna inanmıyorlar” diye ekledi.

Bir yıldan uzun bir süre önce Beyt Lahiya'dan Gazze Şehrine göç etmek zorunda kalan Radwan, memleketine dönmeye çalışacağınıi evini ve Beyt Lahiya'yı yeniden inşa edeceğini söyledi.

“Gerçek olduğuna inanmıyorlar”: Gazze’deki Filistinliler ateşkes için ne dedi? - 3

"KUZEYE DÖNÜP BİR ARAYA GELEBİLECEĞİZ"

Pek çok kişi karışık duygular içindeydi. 33 yaşındaki Fulla Masri hem üzgün hem de sevinçli olduğunu söyledi.

Masri, “Üzgünüm çünkü sahip olduğum en değerli insanı, kocamı kaybettim... Onu Kasım 2023'te kaybettim ve onunla birlikte tüm sevinç duygularımı da kaybettim” dedi.

Yine de mutlu hissettiğini söyleyen Masri, şöyle konuştu: “Çünkü bu kanlı savaş sona erdi, üç çocuğum ve ben hala hayattayız ve kuzeye dönüp akrabalarımızla, arkadaşlarımızla ve kocamın ailesiyle yeniden bir araya gelebileceğiz. Onları savaşın başından beri görmedik ve bu savaştan sağ salim kurtulup onlarla buluştuğumuz için çok mutluyum.”

“Gerçek olduğuna inanmıyorlar”: Gazze’deki Filistinliler ateşkes için ne dedi? - 4

SON ANLARDAN KORKUYORLAR

Günün erken saatlerinde hayal kırıklığı korkusu had safhadaydı.

Pek çok kişi 15 aydır devam eden çatışmaların son anlarında sevdiklerinin öldürülmesinden endişe ediyordu. İsrail'in yoğun saldırıları son günlerde de devam etti ve yeni kayıplara yol açtı.

Gazze’de yaşayan 24 yaşındaki Reham Yasser Al-Najjar, “Korkuyorum. Son anlarda bir yakınımı kaybetmekten korkuyorum; zaten pek çok yakınımı kaybettim” dedi.

“Gerçek olduğuna inanmıyorlar”: Gazze’deki Filistinliler ateşkes için ne dedi? - 5

"ACILARIMIZIN SÜRECEĞİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Savaş Gazze'yi harap etti, 46 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bölgenin savaş öncesi 2,3 milyonluk nüfusunun çoğu yerinden edildi.

Gazze'nin kuzeyinden dijital pazarlama danışmanı 35 yaşındaki Muhammed Ebu Kmail, “Bu anlaşmanın reddedileceği ve savaşın devam edeceği, acılarımızın da bununla birlikte süreceği konusunda çok endişeliyiz” diye konuştu.

“Gerçek olduğuna inanmıyorlar”: Gazze’deki Filistinliler ateşkes için ne dedi? - 6

ANLAŞMADA NE VAR?

Anlaşma, Hamas'ın elindeki yaklaşık 100 rehineden 33'ünün İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 1000 Filistinli mahkumla takas edilmesini içeriyor.

İsrail ayrıca Gazze'nin bir kısmındaki güçlerini geri çekecek, bölgenin büyük bölümünde yerlerinden edilmiş insanların evlerine dönmelerine ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım ulaşmasına izin verecek.

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