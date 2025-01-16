“Gerçek olduğuna inanmıyorlar”: Gazze’deki Filistinliler ateşkes için ne dedi?

"KUZEYE DÖNÜP BİR ARAYA GELEBİLECEĞİZ"

Pek çok kişi karışık duygular içindeydi. 33 yaşındaki Fulla Masri hem üzgün hem de sevinçli olduğunu söyledi.

Masri, “Üzgünüm çünkü sahip olduğum en değerli insanı, kocamı kaybettim... Onu Kasım 2023'te kaybettim ve onunla birlikte tüm sevinç duygularımı da kaybettim” dedi.

Yine de mutlu hissettiğini söyleyen Masri, şöyle konuştu: “Çünkü bu kanlı savaş sona erdi, üç çocuğum ve ben hala hayattayız ve kuzeye dönüp akrabalarımızla, arkadaşlarımızla ve kocamın ailesiyle yeniden bir araya gelebileceğiz. Onları savaşın başından beri görmedik ve bu savaştan sağ salim kurtulup onlarla buluştuğumuz için çok mutluyum.”