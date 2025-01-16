“Gerçek olduğuna inanmıyorlar”: Gazze’deki Filistinliler ateşkes için ne dedi?
İsrail ile Hamas arasında ateşkese varıldığının duyurulmasının ardından gözler Gazze’ye çevrildi. Gazze’deki Filistin halkı, ateşkes anlaşmasını karışık duygularla karşıladı. Bazıları 15 aylık kanlı İsrail saldırılarının biteceğine inanmıyor ve son dakikada yakınlarını kaybetmekten korkuyor. Bazıları ise "Hayatımızın en mutlu günü" diyor...
İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığı haberinin yayılmasıyla birlikte, umutlar dün gece geç saatlerde kutlamalara dönüştü.
Gazze Şehri'nin harabeye dönmüş yıkıntılarında, el-Mevasi'deki çadır kamplarında ve Refah sokaklarında Filistinliler sevinç gösterilerinde bulundu.
15 aylık ölümcül saldırıların ardından anlaşmaya ilişkin son dakika sorunları korkusuna ve diğer pek çok konudaki belirsizliğe rağmen bölgedeki derme çatma çadırlarından çıkan Filistinliler, umutlarını tazeledi.