"Gerçek Shrek"in hikayesi: Kafası ve elleri devasaydı!

Tillet'in o dönemin en ünlü güreşçilerini nakavt ettiği de belirtiliyor. Tillet ile ilgili şehir efsanelerinden biri de güreş müsabakasının ardından 14 kiloluk bir hindiyi tüm garnitürleriyle birlikte yediği iddiası.



Rakiplerini etkisiz hale getirmek için kullandığı "ayı sarılması" olarak bilinen hareket Tillet'le özdeşleşmişti.