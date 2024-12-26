"Gerçek Shrek"in hikayesi: Kafası ve elleri devasaydı!
Maurice Tillet, 1950'li yıllarda güreş ringlerini kasıp kavuran, şöhret ve zenginliğe ulaşan bir adamdı. Görünüşüyle çizgi film kahramanı Shrek'e çok benziyordu, animasyon filminde ondan esinlendiği iddia ediliyor. İşte kafası ve elleri kocaman olan küçük dev adamın hikayesi...
Sinemaseverler, son derece popüler bir sinema devi olan Shrek'in, 1954 yılında güreş partnerinin aynı gün ölmesinin ardından kalp krizi geçirip ölen Tillet'e ne kadar benzediğini fark ettiler. Yazar William Steig'in aynı adlı romanından uyarlanan animasyonda Tillet'in ölüm maskesini görüp Shrek'in görünümünü bu maskeyle tasarlandığı öne sürülüyor.
İşte internette "Gerçek Shrek" olduğu iddia edilen Maurice Tillet'in hayat hikayesi....