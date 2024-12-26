"Gerçek Shrek"in hikayesi: Kafası ve elleri devasaydı!

Maurice Tillet, 1950'li yıllarda güreş ringlerini kasıp kavuran, şöhret ve zenginliğe ulaşan bir adamdı. Görünüşüyle çizgi film kahramanı Shrek'e çok benziyordu, animasyon filminde ondan esinlendiği iddia ediliyor. İşte kafası ve elleri kocaman olan küçük dev adamın hikayesi...

"Gerçek Shrek"in hikayesi: Kafası ve elleri devasaydı! - 1

Sinemaseverler, son derece popüler bir sinema devi olan Shrek'in, 1954 yılında güreş partnerinin aynı gün ölmesinin ardından kalp krizi geçirip ölen Tillet'e ne kadar benzediğini fark ettiler. Yazar William Steig'in aynı adlı romanından uyarlanan animasyonda Tillet'in ölüm maskesini görüp Shrek'in görünümünü bu maskeyle tasarlandığı öne sürülüyor.

İşte internette "Gerçek Shrek" olduğu iddia edilen Maurice Tillet'in hayat hikayesi....

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"Gerçek Shrek"in hikayesi: Kafası ve elleri devasaydı! - 2

1903 yılında Fransız anne ve babanın çocuğu olarak Rusya'da doğan Tillet, Rus Devrimi'nin patlak vermesiyle Fransa'ya geri götürüldü. Başlangıçta normal şekilde büyüyen çocuk, 17 yaşına geldiğinde hipofiz bezinin aşırı büyüme hormonu üretmesi sonucu oluşan akromegali adı verilen rahatsızlığın belirtilerini göstermeye başladı.

Başı, kulaktan kulağa kadar şişmişti ve elleri de kocamandı. Tillet'in hukuk derecesi için eğitim almadan önce Fransız Donanması'nda altı yıl görev yaptığı Ancak görünüşü hukuk kariyerini imkansız hale getirdiği belirtiliyor.

"Gerçek Shrek"in hikayesi: Kafası ve elleri devasaydı! - 3

Tillet'in asıl çıkışını, Litvanyalı güreşçi Karl Pojello tarafından Paris'te kapı görevlisi olarak çalışırken görülmesinin ardından yakaladığı iddia ediliyor. O zamana kadar, birkaç amatör turnuvada başarı elde etmişti. Litvanyalı güreşçi Karl Pojello onu profesyonel dövüşe hazır hale getirmek için bir spor salonunda eğitti.

"Gerçek Shrek"in hikayesi: Kafası ve elleri devasaydı! - 4

1947'de yer alan bir haberde, Tillet'in Nottingham'daki bir maçta rakibini sadece altı buçuk dakikada nakavt ettiği yazıyordu. Nottingham Journal'da yer alan haberde, rakibinin Tillet'i bacak kilidine sokarak ilk başta üstünlüğü ele geçirdiği ancak ikinci raundun bir buçuk dakikasından sonra ringin dışına nakavt ettiği yazıyor.

"Gerçek Shrek"in hikayesi: Kafası ve elleri devasaydı! - 5

Tillet'in o dönemin en ünlü güreşçilerini nakavt ettiği de belirtiliyor. Tillet ile ilgili şehir efsanelerinden biri de güreş müsabakasının ardından 14 kiloluk bir hindiyi tüm garnitürleriyle birlikte yediği iddiası.

Rakiplerini etkisiz hale getirmek için kullandığı "ayı sarılması" olarak bilinen hareket Tillet'le özdeşleşmişti.

"Gerçek Shrek"in hikayesi: Kafası ve elleri devasaydı! - 6

Yaklaşık iki yıl boyunca yenilmezliğini korudu. Ancak Tillet'in rahatsızlığı sonucu sağlığı 40'lı yaşların ortalarına geldiğinde kötüleşti. Tillet, 1954 yılında menajeri Pojello'nun akciğer kanserinden ölümüyle sarsıldı. Aynı yıl stresten kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

İki adam, ABD'nin Illinois eyaletinde birlikte gömüldüler. Tillet'in Pennsylvania'daki York Barbell Müzesi'nde sergilenen ölüm maskesinin, Shrek'in filmdeki görünümünü şekillendirmek için kullanıldığı öne sürülüyor.

"Gerçek Shrek"in hikayesi: Kafası ve elleri devasaydı! - 7

2001 yılında Shrek ile başlayan ve dört devam filmine yol açan film serisi büyük ilgi gördü. Huysuz ama iyi huylu bir devin, bir eşekle (Eddie Murphy) arkadaş olması ve Cameron Diaz'ın canlandırdığı Prenses Fiona'ya aşık olması hikayesini anlatıyor.

"Gerçek Shrek"in hikayesi: Kafası ve elleri devasaydı! - 8

Filmler, 2003 yılında hayatını kaybeden yazar William Steig'in 1990 tarihli romanından uyarlandı. Ancak internette sıkça iddia edilmesine rağmen Tillet ile Mike Myers tarafından seslendirilen Shrek arasında kesin bir bağ bulunmuyor.

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