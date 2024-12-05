Gerilimi tırmandıracak hamle: İsrail'in "Demir Kubbe"si Güney Kıbrıs'ı koruyacak
İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sistemi, Rum kesiminde konuşlandırılmaya başladı. Rum Milli Muhafız Ordusu, bataryanın operasyonel duruma getirildiğini açıkladı. KKTC'nin iktidardaki Ulusal Birlik Partisi, Güney'in bu hamlesine tepki gösterdi. Rum kesiminin İsrail ile işbirliği, adada gerilimi daha da tırmandırabilir.
Güney Kıbrıs Rum kesimi, hava savunmasını İsrail üretimleriyle güçlendiriyor.
Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Sigma televizyonu, İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sisteminin, Rum kesiminde konuşlandırılmaya başlandığını duyurdu.
Haberde Demir Kubbe'nin ilk bataryasının Rum kesimine ulaştığı belirtildi.
Rum Milli Muhafız Ordusu’na teslim edilen bataryanın operasyonel duruma getirildiği öne sürüldü.
Güney Kıbrıs’ın “yeni hava savunma şemsiyesini” oluşturacak sistemin diğer parçalarının da yakında Rum ordusunun elinde olması bekleniyor.