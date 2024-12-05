Gerilimi tırmandıracak hamle: İsrail'in "Demir Kubbe"si Güney Kıbrıs'ı koruyacak

Haberde gelecekteki hedefin, insansız hava araçlarını engelleme kabiliyetini güçlendirecek başka sistemlerin de buna eklenmesi olduğu ifade edildi.

Aktarılana göre Rum yönetiminin hava savunma sistemi, Yunanistan’ın da yine İsrail’den satın alacağı Demir Kubbe sistemine entegre edilecek.