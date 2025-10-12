Geriye enkaz ve gözyaşı kaldı: Gazze'ye dönenler gördüklerini anlattı

"HER ŞEYİ YOK ETMEK İÇİN GELDİLER"

Gazze Şehrinde yaşayan bir başka Filistinli Ali Baddah ise bölgenin tamamen yıkıldığını söyledi ve "Ayakta kalan bina neredeyse yok, yiyecek ve su da yok. Dünden beri içme suyu arıyorum. İnsanlar vatanlarına döndüler ama evlerini bulamadılar" diye konuştu.

Baddah, şunları ekledi: "İsrail ordusu savaşmak için değil, ağaçlar, evler ve taşlar dahil her şeyi yok etmek için geldi" dedi.