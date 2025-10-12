Geriye enkaz ve gözyaşı kaldı: Gazze'ye dönenler gördüklerini anlattı
İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Gazze'ye dönüşler sürüyor. 2 yıl boyunca bombalanan topraklarına dönen Filistinliler, yeni acılarla karşılaştı.
İsrail ile Hamas arasında ateşkes yürürlüğe girdikten sonra evlerine dönen Gazzeliler, tüm mahallelerin harabeye döndüğü büyük bir yıkıntıyla karşılaştı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken evler ve yaşamsal altyapı da yok oldu.
İsrail Savunma Kuvvetleri cuma günü yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının yerel saatle öğlen 12:00'de yürürlüğe girdiğini duyurdu.