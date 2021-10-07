Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde

Geçtiğimiz haftalarda toplu taşıma araçlarına binerek İstanbul'u turlamasıyla ünlenen köpek Boji, dünya basınının gündemine geldi.

Tramvay, metro ve metrobüslerde boji denen yere yatmayı sevdiği için Boji adı verilen köpek ile ilgili dünya basınında, ”Gezilerini mikroçip ile kaydeden İstanbul belediye yetkilileri, köpeğin günde en az 29 metro durağına uğradığını, hatta deniz yolculuğunda takip edildiğini, hafta sonu şehrin açıklarında Adalar'a tatile çıktığını söylüyor” denildi.

"Kendini işine adamış bir yolcu köpek, bir hafta içi gününde toplu taşıma araçlarında 30 kilometreye varan uzun yolculukların keyfini çıkarıyor" denen Boji ile ilgili, “Bir sokak köpeği olan Boji, Avrupa'nın en büyük şehrinde feribotlar, otobüsler ve metrolarda düzenli bir görüntü haline geldi" ifadelerine yer verildi.