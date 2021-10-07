Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde

'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ün kazanan köpek Boji, dünya basınının gündem oldu. Boji ile ilgili, “Bir sokak köpeği olan Boji, Avrupa'nın en büyük şehrinde feribotlar, otobüsler ve metrolarda düzenli bir görüntü haline geldi. Kendini işine adamış bir yolcu köpek, bir hafta içi gününde toplu taşıma araçlarında 30 kilometreye varan uzun yolculukların keyfini çıkarıyor” ifadeleri kullanıldı.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 12:29 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 12:35

Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde - 1

Geçtiğimiz haftalarda toplu taşıma araçlarına binerek 'u turlamasıyla ünlenen köpek Boji, dünya basınının gündemine geldi.

Tramvay, metro ve metrobüslerde boji denen yere yatmayı sevdiği için Boji adı verilen köpek ile ilgili dünya basınında, ”Gezilerini mikroçip ile kaydeden belediye yetkilileri, köpeğin günde en az 29 metro durağına uğradığını, hatta deniz yolculuğunda takip edildiğini, hafta sonu şehrin açıklarında Adalar'a tatile çıktığını söylüyor” denildi.

"Kendini işine adamış bir yolcu köpek, bir hafta içi gününde toplu taşıma araçlarında 30 kilometreye varan uzun yolculukların keyfini çıkarıyor" denen Boji ile ilgili, “Bir sokak köpeği olan Boji, Avrupa'nın en büyük şehrinde feribotlar, otobüsler ve metrolarda düzenli bir görüntü haline geldi" ifadelerine yer verildi.

Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde - 2

Son haftalarda Türkiye’de ünlenen Boji, hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde takip edilirken, gün içerisinde hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Boji'ye özel yapılan uygulama yalnızca Metro Müşteri İlişkiler Müdürlüğü'nün telefonunda yüklü.

Boji'nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı olurken, bununla birlikte Anadolu yakasında en çok M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını kullanıyor.

İşte dünyanın farklı kıtalarından Boji’yi gündeme taşıyan ülkeler:

Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde - 3

FRANSA

Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde - 4

ENDONEZYA

Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde - 5

ARJANTİN

Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde - 6

MEKSİKA

Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde - 7

YUNANİSTAN

Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde - 8

ROMANYA

Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde - 9

İSVEÇ

Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde - 10

İNGİLTERE

Gezgin köpek Boji dünya basının gündeminde - 11

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