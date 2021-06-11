Gıda ambalajları, deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliğinin yüzde 75'ini oluşturuyor

"PLASTİK PİPETLERİ YASAKLAMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

Morales-Caselles, ayrıca AB’de birçok ülkede yasaklanan plastik pipetlerin, atıkların yalnızca yüzde 2,3’ünü, pamuklu çubukların oranının ise yüzde 0,16 olduğunu ifaderek, "Plastik pamuk çubukları ve pipetlere karşı önlem alınması güzel, ancak bu eyleme en önemli çöpleri eklemezsek, sorunun özüyle ilgilenmiş olmuyoruz, sadece dikkatimiz dağılıyor” dedi.