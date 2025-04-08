Gıda güvenliği uzmanları uyardı: 60 ürün geri çağrıldı, 9 kişi böbrek yetmezliği yaşadı

İngiltere'de Sağlık Güvenliği Ajansı, 2023 yılında yaşanan yedi listeria salgınının, füme balık, yumuşak peynirler ve sığır eti ürünlerinden kaynaklandığını duyurdu. Sağlık yetkilileri, özellikle savunmasız gruplar için ölümcül olabilen listeria ve Shiga toksini üreten E. coli bakterilerinin tehlikesine karşı alarmda. Bu bakterilerin, son yıllarda hazırlanan sandviçler ve salatalarda arttığı bildirilirken, enfeksiyonlar arasında yüksek risk taşıyan ürünlere yönelik farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.

Gıda güvenliği uzmanları uyardı: 60 ürün geri çağrıldı, 9 kişi böbrek yetmezliği yaşadı - 1

Listeria, genellikle ateş, kas ağrıları ve mide bulantısı gibi gribe benzeyen belirtilere yol açıyor, ancak bazı vakalarda menenjit gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlar gelişebiliyor.

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Gıda güvenliği uzmanları uyardı: 60 ürün geri çağrıldı, 9 kişi böbrek yetmezliği yaşadı - 2

İngiltere'deki 2023 listeriosis vakalarının yüzde 13 oranında arttığı, bunun büyük bir kısmının hamilelikle ilişkili olduğu ve ölü doğum ya da düşükle sonuçlandığı belirtildi.


Gıda güvenliği uzmanları uyardı: 60 ürün geri çağrıldı, 9 kişi böbrek yetmezliği yaşadı - 3

Öte yandan, E. coli salgını, İngiltere'deki büyük mağazalarda satılan 60’tan fazla sandviç, dürüm ve salatanın bu bakteriyi taşıyabileceği endişesiyle geri çağrılmasına neden oldu.

Gıda güvenliği uzmanları uyardı: 60 ürün geri çağrıldı, 9 kişi böbrek yetmezliği yaşadı - 4

288 kişiyi hasta eden ve dokuz kişide böbrek yetmezliğine yol açan bu salgın, ikisi ölümle sonuçlanan vakalarla ciddi bir tehdit oluşturdu. Uzmanlar, marul gibi bazı gıdaların bakterilere daha yatkın olduğunu belirtiyor.


Gıda güvenliği uzmanları uyardı: 60 ürün geri çağrıldı, 9 kişi böbrek yetmezliği yaşadı - 5

Gıda güvenliği uzmanları, listeria ve E. coli gibi patojenlerin hızla tespit edilip kontrol altına alınmasının kritik önem taşıdığını vurgularken, bu patojenlerin yayılmasının engellenmesi için kamuoyunun ve sektörün daha dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, Clostridium perfringens, Yersinia ve Campylobacter gibi diğer bakteriyel enfeksiyonların da arttığı kaydedildi. Özellikle Campylobacter, gıda zehirlenmesinin yaygın bir nedeni olarak, düşük maliyetle tedavi edilebilse de, hassas gruplar için ciddi riskler taşıyor.


Gıda güvenliği uzmanları uyardı: 60 ürün geri çağrıldı, 9 kişi böbrek yetmezliği yaşadı - 6

Sağlık yetkilileri, gıda güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması ve toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini belirtiyor.


Gıda güvenliği uzmanları uyardı: 60 ürün geri çağrıldı, 9 kişi böbrek yetmezliği yaşadı - 7

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık meydana getiren kontamine yiyecek ve içeceklerin tüketimiyle ortaya çıkan gıda zehirlenmesi vücutta aniden başlar. En yaygın belirtileri arasında bulantı, ishal ve kusma yer alır. Gıda zehirlenmesinin sebebine bağlı olarak meydana gelen semptomlar değişkenlik gösterebilir.

Gıda zehirlenmesi belirtileri şöyle özetlenebilir:

  • Mide rahatsızlığı
  • İshal
  • Kusma
  • Kanlı dışkı ile birlikte gelen ishal
  • Mide ağrısı ve kramp
  • Baş ağrısı
  • Ateş
  • Bulanık veya çift görme
  • Uzuvlarda hareket kısıtlılığı
  • Cilt uyuşması
  • Şiddetli halsizlik
  • Ses değişikliği
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