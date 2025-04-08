Gıda güvenliği uzmanları uyardı: 60 ürün geri çağrıldı, 9 kişi böbrek yetmezliği yaşadı

Gıda güvenliği uzmanları, listeria ve E. coli gibi patojenlerin hızla tespit edilip kontrol altına alınmasının kritik önem taşıdığını vurgularken, bu patojenlerin yayılmasının engellenmesi için kamuoyunun ve sektörün daha dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, Clostridium perfringens, Yersinia ve Campylobacter gibi diğer bakteriyel enfeksiyonların da arttığı kaydedildi. Özellikle Campylobacter, gıda zehirlenmesinin yaygın bir nedeni olarak, düşük maliyetle tedavi edilebilse de, hassas gruplar için ciddi riskler taşıyor.





