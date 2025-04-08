Gıda güvenliği uzmanları uyardı: 60 ürün geri çağrıldı, 9 kişi böbrek yetmezliği yaşadı
İngiltere'de Sağlık Güvenliği Ajansı, 2023 yılında yaşanan yedi listeria salgınının, füme balık, yumuşak peynirler ve sığır eti ürünlerinden kaynaklandığını duyurdu. Sağlık yetkilileri, özellikle savunmasız gruplar için ölümcül olabilen listeria ve Shiga toksini üreten E. coli bakterilerinin tehlikesine karşı alarmda. Bu bakterilerin, son yıllarda hazırlanan sandviçler ve salatalarda arttığı bildirilirken, enfeksiyonlar arasında yüksek risk taşıyan ürünlere yönelik farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.
Listeria, genellikle ateş, kas ağrıları ve mide bulantısı gibi gribe benzeyen belirtilere yol açıyor, ancak bazı vakalarda menenjit gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlar gelişebiliyor.