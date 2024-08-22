Gidecek yer kalmadı: Gazze'deki "güvenli bölgeler" dolup taşıyor

İsrail ordusunun yeni tahliye emirlerinin ardından binlerce Filistinli bir kez daha göçe zorlandı. Gazze Şeridi'ndeki binlerce kişi, kendilerine yer olmadığı için "güvenli insani bölgeye" taşınmalarını emreden tahliye emirlerine uyamıyor. Ağustos ayının başından beri tahmini 213 bin kişiyi etkileyen dokuz tahliye emri yayınlandı. Ekim 2023'ten önce kilometrekareye tahmini bin 200 kişi düşerken, şu anda her kilometrekareye 30 bin ila 34 bin kişi sıkışıyor.

Gidecek yer kalmadı: Gazze'deki "güvenli bölgeler" dolup taşıyor - 1

TAHLİYE EMİRLERİNİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

İsrail ordusunun yeni tahliye emirleri vermesinin ardından Gazze'deki binlerce Filistinli bir kez daha göçe zorlandı.

Uzmanlar, bu emirlerin yardım güzergahlarına ve insani bölgelere daha fazla yaklaştığı konusunda uyarıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gidecek yer kalmadı: Gazze'deki "güvenli bölgeler" dolup taşıyor - 2

İNSANİ YARDIM BÖLGELERİ ÇOK KALABALIK

Birleşmiş Milletler yetkilileri, insani yardım bölgelerindeki aşırı kalabalığın tahliye emri verilen bölgelerin terk edilmesini engellediğini belirtti.

Binlerce kişi, kendilerine yer olmadığı için, belirlenen "güvenli insani bölgeye" taşınmalarını emreden tahliye emirlerine uyamıyor.

Gidecek yer kalmadı: Gazze'deki "güvenli bölgeler" dolup taşıyor - 3

ART ARDA GELEN TAHLİYE EMİRLERİ

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Deir el-Belah kasabası ve çevresindeki çok sayıda mahalle sakinine planlanan saldırılar öncesinde evlerini terk etmeleri emri verdi.

Ordu, savaşın başlarında yerinden edilmiş kişileri kabul etmek için belirlenen küçük el-Mevasi kasabasının etrafındaki dar sahil şeridine gitmelerini söyledi.

Gidecek yer kalmadı: Gazze'deki "güvenli bölgeler" dolup taşıyor - 4

"GÜVENLİ BÖLGEDEKİ HER YER DOLU"

İsmini vermek istemeyen ve güvenli bölgenin sınırında 16 akrabasıyla birlikte yaşayan 34 yaşındaki bir kadın, "Amcalarım ve babam ailemizi taşımak için daha güvenli bir yer bulmaya çalıştılar ancak çabaları henüz başarılı olmadı çünkü güvenli bölgedeki tüm alanlar dolu" dedi.

Gidecek yer kalmadı: Gazze'deki "güvenli bölgeler" dolup taşıyor - 5

BÖLGENİN YÜZDE 86'SI TAHLİYE EMRİ ALTINDA

BM'ye göre Gazze nüfusunun büyük çoğunluğu birden fazla kez yerinden edildi ve bölgenin yüzde 86'sı İsrail ordusu tarafından tahliye emri altına alındı.

Gidecek yer kalmadı: Gazze'deki "güvenli bölgeler" dolup taşıyor - 6

AĞUSTOS AYINDA 9 TAHLİYE EMRİ

Ağustos ayının başından bu yana İsrail ordusu Gazze genelinde tahmini 213 bin kişiyi etkileyen dokuz tahliye emri yayınladı.

Gidecek yer kalmadı: Gazze'deki "güvenli bölgeler" dolup taşıyor - 7

NÜFUS EL MEVASİ'DE YIĞILDI

Savaştan önce 2,3 milyon olan Gazze nüfusu, İsrail tarafından belirlenen el-Mevasi bölgesinde "giderek daha fazla" yoğunlaştı. 

Ekim 2023'ten önce kilometrekareye tahmini bin 200 kişi düşerken, şu anda her kilometrekareye 30 bin ila 34 bin kişi sıkışıyor.

Gidecek yer kalmadı: Gazze'deki "güvenli bölgeler" dolup taşıyor - 8

GAZZE'NİN YÜZDE 11'İNDE YAŞANABİLİR

İsrail ordusunun geçen ay verdiği daraltma emrinden bu yana, insani yardım bölgesinin alanı beşte bir oranında küçülerek 40 kilometrekareye, yani Gazze Şeridi'nin yalnızca yüzde 11'ine geriledi.

BM, "Alandaki bu daralma, aşırı kalabalık, artan güvensizlik, yetersiz ve aşırı zorlanmış altyapı, devam eden düşmanlıklar ve sınırlı hizmetlerle bir araya geldiğinde, içinde yaşamaya zorlanan yüz binlerce insan için vahim insani durumu daha da kötüleştiriyor" açıklamasında bulundu.

Gidecek yer kalmadı: Gazze'deki "güvenli bölgeler" dolup taşıyor - 9

GÜVENLİ BÖLGELER DE HEDEFTE

İnsani yardım bölgesinde düzenlenen bir dizi hava saldırısı, Gazze'de tahliye emri alan birçok kişiyi, bulundukları yerde kalmanın kendileri için daha iyi olduğuna ikna etti.

DAHA FAZLA GÖSTER