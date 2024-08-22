Gidecek yer kalmadı: Gazze'deki "güvenli bölgeler" dolup taşıyor
İsrail ordusunun yeni tahliye emirlerinin ardından binlerce Filistinli bir kez daha göçe zorlandı. Gazze Şeridi'ndeki binlerce kişi, kendilerine yer olmadığı için "güvenli insani bölgeye" taşınmalarını emreden tahliye emirlerine uyamıyor. Ağustos ayının başından beri tahmini 213 bin kişiyi etkileyen dokuz tahliye emri yayınlandı. Ekim 2023'ten önce kilometrekareye tahmini bin 200 kişi düşerken, şu anda her kilometrekareye 30 bin ila 34 bin kişi sıkışıyor.
TAHLİYE EMİRLERİNİN KAPSAMI GENİŞLİYOR
İsrail ordusunun yeni tahliye emirleri vermesinin ardından Gazze'deki binlerce Filistinli bir kez daha göçe zorlandı.
Uzmanlar, bu emirlerin yardım güzergahlarına ve insani bölgelere daha fazla yaklaştığı konusunda uyarıyor.