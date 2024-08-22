Gidecek yer kalmadı: Gazze'deki "güvenli bölgeler" dolup taşıyor

GAZZE'NİN YÜZDE 11'İNDE YAŞANABİLİR

İsrail ordusunun geçen ay verdiği daraltma emrinden bu yana, insani yardım bölgesinin alanı beşte bir oranında küçülerek 40 kilometrekareye, yani Gazze Şeridi'nin yalnızca yüzde 11'ine geriledi.

BM, "Alandaki bu daralma, aşırı kalabalık, artan güvensizlik, yetersiz ve aşırı zorlanmış altyapı, devam eden düşmanlıklar ve sınırlı hizmetlerle bir araya geldiğinde, içinde yaşamaya zorlanan yüz binlerce insan için vahim insani durumu daha da kötüleştiriyor" açıklamasında bulundu.