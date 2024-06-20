Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Minos kültürü antik ritüellerde kullanılan zirve kutsal alanlarıyla bilinmektedir.

Bu tür alanlar genellikle dini mimari, pişmiş topraktan hayvan ve insan heykelcikleri gibi Minos sanatının örneklerini barındırır.

Yunanistan'da antik tarihi alanların keşfi, sık sık inşaat projelerini durma noktasına getiriyor. Son olarak Kastelli havaalanı projesi, en az 35 yeni arkeolojik alanın keşfiyle sonuçlandı. Kültür Bakanlığı, bu yapıların modern inşaatlardan korunacağını belirtti.

"KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİNİ ANLIYORUZ"

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Bu, büyük ilgi uyandıran eşsiz bir buluntu. Anıtın arkeolojik araştırmasının tamamlanması ve korunması için gerekli çözümler var. Hepimizin önceliği anıtın korunması. Kültürel mirasın önemini ve değerini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.