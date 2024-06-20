Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor
Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Papoura Tepesi'nde, Bronz Çağı'na ait 4 bin yıllık halka şeklinde bir taş anıt ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, dairesel yapının Girit'in Minos kültürüne ait olabileceğini belirtti.
Yunanistan'ın Girit Adası'nda Papoura Tepesi'nde 4 bin yıllık dairesel bir anıt ortaya çıktı.
Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bin 800 metrekarelik bu yapının ritüel veya dini amaçlı kullanılmış olabileceği kaydedildi.
Labirentimsi yapı, ortalama 1,4 metre kalınlığında ve bazı yerlerde 1,7 metre yüksekliğinde olan 8 eşmerkezli taş halkadan oluşuyor.
Arkeologlar, dairesel yapının Girit'in Minos kültürüne ait olabileceğini öne sürdü.