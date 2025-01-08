Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, 2001 yılında keşfedilen HMPV, her yaştan bireyde hem üst hem de alt solunum yolu hastalığına neden olabiliyor; özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler bu hastalığa karşı daha savunmasız oluyor. Uzmanlar, Çin'de kaosa yol açan potansiyel olarak tehlikeli bir grip benzeri virüsün gizli belirtilerine karşı uyanık olmaları gerektiği konusunda uyardı. Covid'den farklı olarak HMPV için henüz bir aşı veya spesifik bir antiviral tedavi bulunmuyor ve tedavi öncelikle semptomların yönetilmesini içeriyor. Peki, HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü?

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? - 1

Son günlerde Çin'in kuzey eyaletlerinde, özellikle çocuklarda, insan metapnömovirüsü (HMPV) enfeksiyonu vakalarında artış görüldü.
MailOnline, en savunmasız kişilerde ölümcül olabilen bu hatanın İngiltere kıyılarına çoktan ulaştığını ve yaygınlığının da arttığını ortaya çıkardı.


DÜNYA HABERLERİ

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? - 2

İngiltere'deki son veriler, Çin'de hastane bekleme odalarını dolduran ve ürkütücü biçimde Covid-19'un ilk günlerine benzeyen virüs vakalarında son haftalarda "belirgin bir artış" görüldüğünü, geçen yılın aynı dönemine göre biraz daha fazla artış olduğunu gösteriyor.

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? - 3

GÜNLERCE SAKLANIP ANİDEN KENDİSİNİ GÖSTERİYOR 

Uzmanlar bugün, virüsün vücutta günlerce saklanıp belirgin semptomlara neden olabildiğini ve insanların farkında olmadan virüsü yayabildiğini belirterek gizli bir artışın gerçekleşebileceği konusunda uyardı.

Ancak vakalardaki artışın"aşırı endişeye yol açmaması gerektiği" uyarısında bulunuldu.


Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? - 4

HMPV BELİRTİLERİ

HMPV genellikle öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve yaklaşık beş gün sonra geçen ateş gibi soğuk algınlığına benzer semptomlara neden olur.

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? - 5

CİDDİ SEMPTOMLAR DA ORTAYA ÇIKABİLİR

Ancak bronşit, bronşiolit ve zatürre gibi daha ciddi semptomlar da ortaya çıkabilir; hastalarda nefes darlığı, şiddetli öksürük veya hırıltı görülebilir.


Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? - 6

Uzmanlar, İngilizleri grip benzeri semptomlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı; çünkü bunun aslında HMPV olabileceği endişesi var.


Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? - 7

Londra İmparatorluk Koleji'nde aşı immünolojisi uzmanı olan Profesör John Tregoning , aşının -en azından çocuklarda- genellikle hafif, soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olan solunum sinsityal virüsüne ( RSV ) çok benzer semptomlara sahip olduğunu söylüyor.

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? - 8

HMPV TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'de son günlerde görülüp, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına ilişkin, "Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarama sistemi içerisinde bu virüsü tarıyor, her bölgeden düzenli numuneler alınıyor. Türkiye'de şu ana kadar anormal bir durum yok. Telaşa yol açacak bir gelişme görmüyorum" dedi.

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? - 9

KORUNMA YOLLARI

Profesör Tregoning, "İyi havalandırılan alanlarda bulunmak, öksürürken ağzınızı kapatmak ve ellerinizi yıkamak kendinizi korumanıza yardımcı olacaktır" dedi.


Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? - 10

Covid ve RSV'ye ilişkin tavsiyelere benzer şekilde, enfekte olanların da "dinlenmeleri, bol su içmeleri ve hastalığı başkalarına bulaştırmamaya çalışmaları" gerektiğini sözlerine ekledi.

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? - 11

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nde uluslararası sağlık profesörü olan Jaya Dantas, şunları ekledi: Covid salgını başladığından beri çok daha fazla şey bildiğimiz için dikkatli ve ölçülü bir yaklaşım kullanmamız gerekiyor.

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü? - 12

2001'DEN BERİ BİLİNİYOR

Liverpool Tropikal Tıp Okulu'ndan virolog Profesör Jonathan Ball şunları ekledi:"HPMV 2001'den beri biliniyor ve insanlarda en az 50 yıldır, muhtemelen daha uzun süredir dolaşıyor."

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