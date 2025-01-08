Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! HMPV belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü?

HMPV TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'de son günlerde görülüp, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına ilişkin, "Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarama sistemi içerisinde bu virüsü tarıyor, her bölgeden düzenli numuneler alınıyor. Türkiye'de şu ana kadar anormal bir durum yok. Telaşa yol açacak bir gelişme görmüyorum" dedi.