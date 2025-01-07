Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları
Çin'deki gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, 2001 yılında keşfedilen HMPV, her yaştan bireyde hem üst hem de alt solunum yolu hastalığına neden olabiliyor; özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler bu hastalığa karşı daha savunmasız oluyor. Uzmanlar, Çin'de kaosa yol açan potansiyel olarak tehlikeli bir grip benzeri virüsün gizli belirtilerine karşı uyanık olmaları gerektiği konusunda uyardı. Covid'den farklı olarak HMPV için henüz bir aşı veya spesifik bir antiviral tedavi bulunmuyor ve tedavi öncelikle semptomların yönetilmesini içeriyor.
Son günlerde Çin'in kuzey eyaletlerinde, özellikle çocuklarda, insan metapnömovirüsü (HMPV) enfeksiyonu vakalarında artış görüldü.
MailOnline, en savunmasız kişilerde ölümcül olabilen bu hatanın İngiltere kıyılarına çoktan ulaştığını ve yaygınlığının da arttığını ortaya çıkardı.