Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları

Çin'deki gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, 2001 yılında keşfedilen HMPV, her yaştan bireyde hem üst hem de alt solunum yolu hastalığına neden olabiliyor; özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler bu hastalığa karşı daha savunmasız oluyor. Uzmanlar, Çin'de kaosa yol açan potansiyel olarak tehlikeli bir grip benzeri virüsün gizli belirtilerine karşı uyanık olmaları gerektiği konusunda uyardı. Covid'den farklı olarak HMPV için henüz bir aşı veya spesifik bir antiviral tedavi bulunmuyor ve tedavi öncelikle semptomların yönetilmesini içeriyor.

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları - 1

Son günlerde Çin'in kuzey eyaletlerinde, özellikle çocuklarda, insan metapnömovirüsü (HMPV) enfeksiyonu vakalarında artış görüldü.
MailOnline, en savunmasız kişilerde ölümcül olabilen bu hatanın İngiltere kıyılarına çoktan ulaştığını ve yaygınlığının da arttığını ortaya çıkardı.


DÜNYA HABERLERİ

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları - 2

İngiltere'deki son veriler, Çin'de hastane bekleme odalarını dolduran ve ürkütücü biçimde Covid-19'un ilk günlerine benzeyen virüs vakalarında son haftalarda "belirgin bir artış" görüldüğünü, geçen yılın aynı dönemine göre biraz daha fazla artış olduğunu gösteriyor.

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları - 3

GÜNLERCE SAKLANIP ANİDEN KENDİSİNİ GÖSTERİYOR 

Uzmanlar bugün, virüsün vücutta günlerce saklanıp belirgin semptomlara neden olabildiğini ve insanların farkında olmadan virüsü yayabildiğini belirterek gizli bir artışın gerçekleşebileceği konusunda uyardı.

Ancak vakalardaki artışın"aşırı endişeye yol açmaması gerektiği" uyarısında bulunuldu.


Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları - 4

HMPV BELİRTİLERİ

HMPV genellikle öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve yaklaşık beş gün sonra geçen ateş gibi soğuk algınlığına benzer semptomlara neden olur.

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları - 5

CİDDİ SEMPTOMLAR DA ORTAYA ÇIKABİLİR

Ancak bronşit, bronşiolit ve zatürre gibi daha ciddi semptomlar da ortaya çıkabilir; hastalarda nefes darlığı, şiddetli öksürük veya hırıltı görülebilir.


Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları - 6

Uzmanlar, İngilizleri grip benzeri semptomlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı; çünkü bunun aslında HMPV olabileceği endişesi var.


Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları - 7

Londra İmparatorluk Koleji'nde aşı immünolojisi uzmanı olan Profesör John Tregoning , aşının -en azından çocuklarda- genellikle hafif, soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olan solunum sinsityal virüsüne ( RSV ) çok benzer semptomlara sahip olduğunu söylüyor.

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları - 8

KORUNMA YOLLARI

Profesör Tregoning, "İyi havalandırılan alanlarda bulunmak, öksürürken ağzınızı kapatmak ve ellerinizi yıkamak kendinizi korumanıza yardımcı olacaktır" dedi.


Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları - 9

Covid ve RSV'ye ilişkin tavsiyelere benzer şekilde, enfekte olanların da "dinlenmeleri, bol su içmeleri ve hastalığı başkalarına bulaştırmamaya çalışmaları" gerektiğini sözlerine ekledi.

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları - 10

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nde uluslararası sağlık profesörü olan Jaya Dantas, şunları ekledi: Covid salgını başladığından beri çok daha fazla şey bildiğimiz için dikkatli ve ölçülü bir yaklaşım kullanmamız gerekiyor.

Gizemli hastalık salgını hastaneleri alt üst etti! Sinsi hastalık HMPV'nin gizli semptomları - 11

2001'DEN BERİ BİLİNİYOR

Liverpool Tropikal Tıp Okulu'ndan virolog Profesör Jonathan Ball şunları ekledi:"HPMV 2001'den beri biliniyor ve insanlarda en az 50 yıldır, muhtemelen daha uzun süredir dolaşıyor."

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