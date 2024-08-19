Gizemli keşif: Uzaylı mumyası mı bulundu?

Peru'da bir kez daha bilim dünyasını ikiye bölen bir keşif yapıldı. Perulu mezar soyguncuları, iki yeni insana benzemeyen mumya keşfetti. Uzaylı varlıklara ait olduğu iddia edilen yeni vücutlar, Perulu ve ABD'li bilim insanlarının dikkatini çekmiş durumda. Uzmanlar, sayıları altı ile on arasında değişen mumyalara benzer bir şey daha önce hiç görmediklerini söylüyor.

Gizemli keşif: Uzaylı mumyası mı bulundu? - 1

YİNE UZAYLI MUMYASI BULUNDU

Peru'daki gizemli "uzaylı mumyaları" vakası, aralarında kesik bir "uzaylı kafatasının" da bulunduğu üç yeni görüntüyle derinleşmeye devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gizemli keşif: Uzaylı mumyası mı bulundu? - 2

MEZAR SOYGUNCULARI KEŞFETTİ

Şu anda yaklaşık bir düzine kadar ürkütücü örneğin çoğunu ortaya çıkardıkları iddia edilen isimsiz Perulu "mezar soyguncuları" tarafından kaydedilen videoda, insana benzemeyen iki mumya belgeleniyor.

Gizemli keşif: Uzaylı mumyası mı bulundu? - 3

ABD İNCELEMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz nisan ayında bu uzaylı mumyaları inceleyen ABD'li adli tıp uzmanları şimdi yeniden Peru hükümetinden cesetlerin ABD laboratuvarlarında incelenmek üzere gönderilmesine izin vermesini talep ediyor.

Gizemli keşif: Uzaylı mumyası mı bulundu? - 4

ÜÇ PARMAKLI VÜCUTLAR

DailyMail.com'a konuşan bir kaynak, "Genetik olarak fazladan parmakları veya ayak parmakları olan, ya da bir parmağı veya ayak parmağı olmayan ya da bir parmağı veya ayak parmağı olmayan vücutlar gördüm. Ama hiçbiri bu kadar büyük bir grup değildi" ifadelerini kullandı.

Gizemli keşif: Uzaylı mumyası mı bulundu? - 5

İKİ YENİ VARLIK

Uzmanlar, sayıları altı ile on arasında değişen mumyalara benzer bir şey daha önce hiç görmediklerini, ayrıca bu son videoda belgelenen, pençe benzeri, uzun ve ince ayak parmaklarına sahip iki yeni varlık olduğunu söyledi.

Gizemli keşif: Uzaylı mumyası mı bulundu? - 6

Yeni görüntüleri kimin kayda aldığı bilinmiyor; bunun nedeni, tarihi ve kültürel açıdan paha biçilmez olan bu antik kalıntıların ele alınmasının yasal ve etik boyutları.

Gizemli keşif: Uzaylı mumyası mı bulundu? - 7

Uzmanlar, herhangi bir mumyanın sahte olmadığını kanıtlamanın "vücuttan birden fazla örnek alınmasını gerektireceğini" söylüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER