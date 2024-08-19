Gizemli keşif: Uzaylı mumyası mı bulundu?
Peru'da bir kez daha bilim dünyasını ikiye bölen bir keşif yapıldı. Perulu mezar soyguncuları, iki yeni insana benzemeyen mumya keşfetti. Uzaylı varlıklara ait olduğu iddia edilen yeni vücutlar, Perulu ve ABD'li bilim insanlarının dikkatini çekmiş durumda. Uzmanlar, sayıları altı ile on arasında değişen mumyalara benzer bir şey daha önce hiç görmediklerini söylüyor.
YİNE UZAYLI MUMYASI BULUNDU
Peru'daki gizemli "uzaylı mumyaları" vakası, aralarında kesik bir "uzaylı kafatasının" da bulunduğu üç yeni görüntüyle derinleşmeye devam ediyor.