Gizemli keşif: Uzaylı mumyası mı bulundu?

ÜÇ PARMAKLI VÜCUTLAR

DailyMail.com'a konuşan bir kaynak, "Genetik olarak fazladan parmakları veya ayak parmakları olan, ya da bir parmağı veya ayak parmağı olmayan ya da bir parmağı veya ayak parmağı olmayan vücutlar gördüm. Ama hiçbiri bu kadar büyük bir grup değildi" ifadelerini kullandı.