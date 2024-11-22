Gizli belgeler sızdırıldı, Almanya savaşa hazırlanıyor: Operasyon Deutschland

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın tansiyonu yükselerek devam ederken Almanya'nın da 20 Kasım'da açıklanan gizli belgelere göre olası bir savaş senaryosuna hazırlandığı bildirildi. "Operasyon Deutschland" olarak adlandırılan plan 1.000 sayfalık belgeden oluşuyor ve Rusya'dan gelen nükleer bir tehdite karşı askeri senaryolar için ayrıntılı yönergeler içeriyor. Plana göre olası bir gerginlik durumunda Almanya, birliklerin ve tezhizatların Avrupa'nın doğusuna nakledilmesi için lojistik bir merkez haline gelecek.

Gizli belgeler sızdırıldı, Almanya savaşa hazırlanıyor: Operasyon Deutschland - 1

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre "Operasyon Deutschland" olarak bilinen planda Berlin'in Rusya'dan gelen nükleer tehditlere yanıt olarak ABD kuvvetleri de dahil olmak üzere 800 bine kadar NATO askerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasını nasıl desteklenebileceği ayrıntılarıyla anlatılıyor.

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Gizli belgeler sızdırıldı, Almanya savaşa hazırlanıyor: Operasyon Deutschland - 2

1.000 sayfalık belgede planın olası askeri senaryolar için ayrıntılı yönergelerini sunulurken, özel koruma gerektiren kritik altyapıyı özetleniyor ve savunma veya kriz senaryoları sırasında atılacak eylemleri belirtiyor.

Gizli belgeler sızdırıldı, Almanya savaşa hazırlanıyor: Operasyon Deutschland - 3

ALMANYA LOJİSTİK MERKEZ GÖREVİ GÖRECEK

Belgeye göre NATO'nun doğu kanadında artan bir gerginlik durumunda Almanya, birliklerin, askeri teçhizatın, gıda malzemelerinin ve tıbbi yardımın transferi için önemli bir merkez görevi görecek.

Gizli belgeler sızdırıldı, Almanya savaşa hazırlanıyor: Operasyon Deutschland - 4

Hamburg'daki bir toplantıda Hamburg Bölge Komutanlığı Başkanı ve Yarbay Jörn Plischke, şirketlere kamyon şoförlüğü gibi krizle ilgili beceriler konusunda çalışanları eğitmeleri tavsiyesinde bulundu. Plischke, "Almanya'daki kamyon şoförlerinin yüzde yetmişi Doğu Avrupalı. Savaş durumunda, ülkede olmayabilirler" diye belirtti.

Gizli belgeler sızdırıldı, Almanya savaşa hazırlanıyor: Operasyon Deutschland - 5

İşletmelere dizel jeneratörler aracılığıyla otonom güç kaynakları sağlamak da dahil olmak üzere acil eylem planları oluşturma çağrısı yapıldı. Hamburg'da ticaret, sanayi ve tarım temsilcileriyle de görüşmeler yapıldı. Benzer girişimler ülke çapında da gerçekleştiriliyor.

Gizli belgeler sızdırıldı, Almanya savaşa hazırlanıyor: Operasyon Deutschland - 6

4 ila 5 yıl içinde Rusya'nın daha batıya saldırmaya istekli ve yetenekli olacağını söyleyen Plischke, "Rusya şu anda ayda 25 savaş tankı, Almanya ise yılda 3 tank üretiyor" diyerek silahlanmanın hızına dair ülkesi adına kasvetli bir tablo çizdi.

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