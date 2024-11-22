Gizli belgeler sızdırıldı, Almanya savaşa hazırlanıyor: Operasyon Deutschland
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın tansiyonu yükselerek devam ederken Almanya'nın da 20 Kasım'da açıklanan gizli belgelere göre olası bir savaş senaryosuna hazırlandığı bildirildi. "Operasyon Deutschland" olarak adlandırılan plan 1.000 sayfalık belgeden oluşuyor ve Rusya'dan gelen nükleer bir tehdite karşı askeri senaryolar için ayrıntılı yönergeler içeriyor. Plana göre olası bir gerginlik durumunda Almanya, birliklerin ve tezhizatların Avrupa'nın doğusuna nakledilmesi için lojistik bir merkez haline gelecek.
Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre "Operasyon Deutschland" olarak bilinen planda Berlin'in Rusya'dan gelen nükleer tehditlere yanıt olarak ABD kuvvetleri de dahil olmak üzere 800 bine kadar NATO askerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasını nasıl desteklenebileceği ayrıntılarıyla anlatılıyor.