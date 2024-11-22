Gizli belgeler sızdırıldı, Almanya savaşa hazırlanıyor: Operasyon Deutschland

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre "Operasyon Deutschland" olarak bilinen planda Berlin'in Rusya'dan gelen nükleer tehditlere yanıt olarak ABD kuvvetleri de dahil olmak üzere 800 bine kadar NATO askerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasını nasıl desteklenebileceği ayrıntılarıyla anlatılıyor.



