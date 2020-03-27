Gizli servislerin maske savaşı (Corona virüs)

MOSSAD DEVREYE GİRDİ

İsrail merkezli Channel 13, istihbarat servisi Mossad'ın da İsrail ile hiçbir diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerden maske ve solunum cihazı getirdiğini duyurdu.

Habere göre, Mossad'ın operasyonu sonucunda geçen hafta İsrail'e 100 bin koronavirüs test kiti getirildi ancak bu test kitlerinin koronavirüs için kullanılmadığı ortaya çıktı.

Mossad'ın yaptığı kritik hatadan sonra hasar kontrolü yapmaya çalışan Başbakan Netanyahu'nun ofisi ise "Testler başka amaçlar için kullanılacak" açıklamasında bulundu. Mossad'ın İsrail ile diplomatik ilişkisi olmayan ancak tibbi malzeme imkânları yüksek Arap ülkeleriyle temasa geçmeye başladığı belirtiliyor.