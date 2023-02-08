Göbek kordonu annesine bağlı halde enkazda bulundu: 'Mucize bebek'in ailesinden acı haber

Çocuğu tedavi eden Dr. Hani Maarouf, “Bebek hastaneye geldiği esnada vücut ısısı 35 santigrat dereceye düşmüştü ve sırtında büyük bir tane de dahil olmak üzere çeşitli morluklar vardı. Buna rağmen durumu stabil.” diye konuştu.