Göbeklitepe BM'de sergileniyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım

‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir replikası, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM bahçesindeki Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasını ziyaret ederek paylaşım yaptı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 10:26 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 10:46

Göbeklitepe BM'de sergileniyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışma sonrası, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 1/2 oranında küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göbeklitepe paylaşımı

Göbeklitepe BM'de sergileniyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na hitabının ardından, BM bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından bu paylaşımı yaptı.

Göbeklitepe BM'de sergileniyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Göbeklitepe BM'de sergileniyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım - 4

Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri oldu.

Göbeklitepe BM'de sergileniyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım - 5

BM, Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.

Göbeklitepe BM'de sergileniyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım - 6

Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi bölgede "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltraş Ahmet Demirtaş ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu.

Göbeklitepe BM'de sergileniyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım - 7
Dünya tarihinin en önemli eserleri arasında yer alan Göbeklitepe projesinin destekçileri arasında Doğuş Grubu da bulunuyor. Göbeklitepe'nin 20 yıllığına ana sporsoru olan Doğuş Gurubu, "Doğuştan iyi bir gelecek" vizyonuyla tarihi alan için 20 milyon dolar destek sağlıyor.
Göbeklitepe BM'de sergileniyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım - 8
Göbeklitepe BM'de sergileniyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım - 9

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