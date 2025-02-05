Göçmenler Guantanamo Körfezi'nde: "Kötünün de kötüsü burada tutulacak"

ABD yönetimi, "suç işleyen" 10 düzensiz göçmeni Guantanamo Körfezi'ndeki deniz üssünde bulunan merkeze gönderdi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Başkan Donald Trump çok net konuştu. Guantanamo Körfezi kötünün de kötüsünü barındıracak." diye konuştu.

Göçmenler Guantanamo Körfezi'nde: "Kötünün de kötüsü burada tutulacak" - 1

ABD'NİN SINIR DIŞI OPERASYONLARI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki düzensiz göçmenlere yönelik geniş çaplı "sınır dışı operasyonunu" sürdürüyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuelalı "Tren de Aragua" çetesinden 10 kişinin sınır dışı edilmek üzere Küba'daki Guantanamo Körfezi'ne gönderildiği duyuruldu. 

DÜNYA HABERLERİ

Göçmenler Guantanamo Körfezi'nde: "Kötünün de kötüsü burada tutulacak" - 2

"SUÇLU" GÖÇMENLER KÖRFEZDE

Teksas eyaletinin El Paso kentinden "suçlu göçmenlerle" havalanan C-17 tipi askeri uçağın Guantanamo Körfezi'ne vardığı belirtildi.

Göçmenlerin ABD'nin "işkence üssü" olarak bilinen Guantanamo hapishanesindeki mevcut tutuklularla aynı yere yerleştirilmeyeceği öğrenildi.

Göçmenler Guantanamo Körfezi'nde: "Kötünün de kötüsü burada tutulacak" - 3

"KÖTÜNÜN DE KÖTÜSÜ"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Başkan Donald Trump çok net konuştu. Guantanamo Körfezi kötünün de kötüsünü barındıracak. Bu, bugün başladı" ifadelerini kullandı.

Göçmenler Guantanamo Körfezi'nde: "Kötünün de kötüsü burada tutulacak" - 4

30 BİN KİŞİLİK GÖÇMEN MERKEZİ

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ocak'ta Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığına ABD'de yaşayan ve yasal statüsü bulunmayan "suçlu göçmenleri" barındırmak amacıyla "Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ndeki Göçmen Operasyon Merkezi'ni tam kapasiteyle genişletme" talimatı vermişti.

Trump, ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen 30 bin göçmeni barındıracak üssü hazırlamak için çalışacaklarını belirtmişti.

Göçmenler Guantanamo Körfezi'nde: "Kötünün de kötüsü burada tutulacak" - 5

ABD, Küba'daki deniz üssünü 11 Eylül 2001 saldırılarından sorumlu tutulan kişileri tutmak için kullanıyor.

Deniz üssünde yabancı terör şüphelilerinin tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneden ayrı bir göçmen tesisi bulunuyor.

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