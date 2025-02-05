Göçmenler Guantanamo Körfezi'nde: "Kötünün de kötüsü burada tutulacak"

ABD'NİN SINIR DIŞI OPERASYONLARI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki düzensiz göçmenlere yönelik geniş çaplı "sınır dışı operasyonunu" sürdürüyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuelalı "Tren de Aragua" çetesinden 10 kişinin sınır dışı edilmek üzere Küba'daki Guantanamo Körfezi'ne gönderildiği duyuruldu.