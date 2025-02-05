Göçmenler Guantanamo Körfezi'nde: "Kötünün de kötüsü burada tutulacak"
ABD yönetimi, "suç işleyen" 10 düzensiz göçmeni Guantanamo Körfezi'ndeki deniz üssünde bulunan merkeze gönderdi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Başkan Donald Trump çok net konuştu. Guantanamo Körfezi kötünün de kötüsünü barındıracak." diye konuştu.
ABD'NİN SINIR DIŞI OPERASYONLARI
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki düzensiz göçmenlere yönelik geniş çaplı "sınır dışı operasyonunu" sürdürüyor.
ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuelalı "Tren de Aragua" çetesinden 10 kişinin sınır dışı edilmek üzere Küba'daki Guantanamo Körfezi'ne gönderildiği duyuruldu.