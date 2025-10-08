Gökbilimciler, Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin on yıllık gizemini çözdü

YILDIZ DOĞUMUNU BASKILAYAN RÜZGARLAR

Süper kütleli bir kara deliğin etrafındaki madde diskine düşen gaz, aşırı derecede ısınır. Bu gazın bir kısmı kara deliğe düşmek yerine ısı, radyasyon ve manyetik kuvvetlerin etkisiyle dışarı fırlatılır.

Bu rüzgarlar, çevrelerindeki soğuk gazı dağıtarak yeni yıldızların oluşmasını zorlaştırır ve galaksilerin evriminde kayda değer rol oynar.

Fakat galaktik merkezin yoğun yıldız, gaz ve toz bulutlarıyla kaplı olması, Sagittarius A'dan kaynaklanan rüzgarların tespitini neredeyse imkansız hale getiriyordu.

Olay Ufku Teleskobu 2022'de Sagittarius A'yı görüntülemiş olsa da, gözlem alanı kara deliğin çevresi hakkında yeterli bilgi sunamayacak kadar dardı.