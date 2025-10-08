Gökbilimciler, Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin on yıllık gizemini çözdü
Gökbilimciler, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A'dan dışarı madde püskürten ve uzun süredir aranan rüzgarların kanıtına erişti. Şili'deki ALMA teleskobuyla yapılan gözlemler, soğuk gazın süpürüldüğü koni şeklinde bir bölgeyi ortaya çıkardı.
Gökbilimciler, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delikten dışarıya doğru esen ve uzun zamandır varlığı teorik olarak bilinse de kanıtlanamayan rüzgarların izine ulaştı.
Komşu galaksilerdeki benzer kara deliklerde güçlü rüzgarlar gözlemlenirken, kendi galaksimizin merkezindeki Sagittarius A onlarca yıldır şaşırtıcı derecede sessizdi.
Geçen ay bilimsel makale arşivi arXiv'de yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar soğuk gazın temizlenmiş olduğu koni biçiminde bir bölge tespit etti.