Gökyüzü meraklıları için ekim rehberi: Draconidler, Orionidler ve parlak dolunay geliyor

Ay boyunca, iki farklı karakterdeki göktaşı yağmuru olan Draconidler ve Orionidler gökyüzünü süsleyecek. Buna, geceleri aydınlatan görkemli "hasat dolunayı" eşlik edecek.

Bu gök olaylarını anlamak için öncelikle nasıl oluştuklarını bilmek gerekiyor. NASA, göktaşı yağmurlarının kökenini, "Dünya bir kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı toz ve taş parçalarının izinden geçtiğinde, her yıl ya da düzenli aralıklarla meydana gelir" sözleriyle açıklıyor.

Bu kozmik enkaz parçaları atmosfere yüksek hızla girdiğinde yanarak, halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen ışık izlerini oluşturuyor.

Yağmurların adları ise, meteorların gökyüzünde belirdiği noktaya en yakın olan takımyıldızdan geliyor.