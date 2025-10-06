Gökyüzü meraklıları için ekim rehberi: Draconidler, Orionidler ve parlak dolunay geliyor

Ekim ayı, gökyüzü takviminde özel bir yere sahip olarak, hem amatör astronomlar hem de meraklı gözlemciler için zengin bir görsel şölen vadediyor.

Gökyüzü meraklıları için ekim rehberi: Draconidler, Orionidler ve parlak dolunay geliyor - 1

Ay boyunca, iki farklı karakterdeki göktaşı yağmuru olan Draconidler ve Orionidler gökyüzünü süsleyecek. Buna, geceleri aydınlatan görkemli "hasat dolunayı" eşlik edecek.

Bu gök olaylarını anlamak için öncelikle nasıl oluştuklarını bilmek gerekiyor. NASA, göktaşı yağmurlarının kökenini, "Dünya bir kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı toz ve taş parçalarının izinden geçtiğinde, her yıl ya da düzenli aralıklarla meydana gelir" sözleriyle açıklıyor.

Bu kozmik enkaz parçaları atmosfere yüksek hızla girdiğinde yanarak, halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen ışık izlerini oluşturuyor.

Yağmurların adları ise, meteorların gökyüzünde belirdiği noktaya en yakın olan takımyıldızdan geliyor.

Gökyüzü meraklıları için ekim rehberi: Draconidler, Orionidler ve parlak dolunay geliyor - 2

Gözlem yapmak isteyenler için en önemli tavsiye ise teknolojik yardımcılardan uzak durmak oldu.

NASA, bu tür olayları izlemek için teleskop veya dürbün kullanılmamasını özellikle öneriyor. Çünkü bu aletler, görüş alanını ciddi şekilde daraltarak gökyüzünün sadece çok küçük bir bölümünü görmeye neden oluyor.

Oysa çıplak gözle geniş bir alanı taramak, aniden beliren bir meteoru yakalama şansını ciddi ölçüde artırıyor.


Gökyüzü meraklıları için ekim rehberi: Draconidler, Orionidler ve parlak dolunay geliyor - 3

Ekim ayının gökyüzü şöleni, 7 Ekim Salı akşamı yaşanacak olan dolunayın dramatik doğuşuyla başlıyor.

Resmi olarak Ay, 6 Ekim gecesi dolunay evresine girmiş olsa da, en etkileyici manzara bir sonraki akşam, Güneş battıktan hemen sonra ortaya çıkacak.

Gözlemcilerin doğuda alçak bir ufuk çizgisi bularak Ay'ın yavaşça yükselişini izlemesi, unutulmaz bir deneyim sunacak.


Gökyüzü meraklıları için ekim rehberi: Draconidler, Orionidler ve parlak dolunay geliyor - 4

Genellikle ekim dolunayı "avcı dolunayı" olarak anılır. Ancak 2025 yılında, 22 Eylül'deki sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay olduğu için bu kez "hasat dolunayı" adını taşıyor.

ABD merkezli hava tahmin şirketi AccuWeather'a paylaştığı bilgilere göre bu parlak ay, haftanın ilerleyen günlerindeki göktaşı yağmuru için hem doğal bir aydınlatma kaynağı olacak hem de sönük meteorların görünürlüğünü azaltarak bir engel teşkil edecek.


Gökyüzü meraklıları için ekim rehberi: Draconidler, Orionidler ve parlak dolunay geliyor - 5

ERKEN BAŞLAYAN ŞÖLEN: DRACONID GÖKTAŞI YAĞMURU

Haftanın ikinci büyük gök olayı, 6-10 Ekim tarihleri arasında etkin olan Draconid göktaşı yağmuru.

En yoğun dönemini 8 Ekim Çarşamba gecesi yaşayacak olan bu yağmur, saatte ortalama 10 meteor görülmesiyle "küçük çaplı" olarak sınıflandırılıyor. Ancak Draconidleri diğerlerinden ayıran ve onu özel kılan önemli bir özelliği var: Gözlem zamanlaması.

Gökbilim sitesi EarthSky, bu durumu, "Draconid yağmuru gerçekten sıra dışı. Yağmurun gökyüzündeki kaynağı, karanlık bastığında en yüksek noktada yer alıyor. Bu da çoğu göktaşı yağmurunun aksine, gece yarısından önce daha fazla Draconid görülebileceği anlamına geliyor" şeklinde değerlendiriyor.

Bu özellik, gece geç saatlere kadar beklemek istemeyen aileler ve çocuklar için büyük bir avantaj sağlıyor.


Gökyüzü meraklıları için ekim rehberi: Draconidler, Orionidler ve parlak dolunay geliyor - 6

Gözlem yapmak için karanlık çöktükten sonra kuzey yönüne, Draco (Ejderha) takımyıldızının bulunduğu bölgeye bakmak yeterli.

Bu takımyıldızını bulmakta zorlananlar, SkyView Lite, Star Walk 2 ve Star Chart gibi ücretsiz mobil uygulamalardan yardım alabilir.

Fakat bu yılki gözlem koşulları, dolunayın parlaklığı nedeniyle biraz zorlayıcı olabilir.

Ay ışığı, daha sönük olan meteorların gökyüzünde yarattığı ışık izlerini bastırabileceği için uzmanlar, şehir ışıklarından ve ayın parıltısından uzak, mümkün olan en karanlık bölgelerin tercih edilmesini öneriyor.

Draconidler, 21P/Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz parçacıklarının Dünya atmosferine girerek yanmasıyla oluşuyor.

Zaman zaman beklenmedik yoğunlukta "patlamalara" sahne olabilen bu yağmur, sabırlı gözlemcilere gökyüzünde yavaş hareket eden etkileyici ışık izleri sunabilir.


Gökyüzü meraklıları için ekim rehberi: Draconidler, Orionidler ve parlak dolunay geliyor - 7

HALLEY KUYRUKLU YILDIZI'NIN MİRASI: ORIONIDLER

Draconidleri kaçıranlar veya daha yoğun bir gösteri izlemek isteyenler için ekim ayının ikinci yarısında çok daha bilinen bir kaynaktan gelen bir yağmur var.

Tarihin en ünlü kuyruklu yıldızı olan Halley'in (1P/Halley) enkazından kaynaklanan Orionid göktaşı yağmuru, 26 Eylül'de başlayıp 22 Kasım'a kadar süren geniş bir zaman diliminde etkili oluyor.

Bu yağmur, en yoğun anına 21 Ekim Salı gecesi ile 22 Ekim sabahı arasında ulaşacak.

NASA'ya göre Orionidler, uygun koşullarda saatte 20 kadar meteor üretebiliyor. Draconidlere göre çok daha hızlı ve parlak olan bu meteorlar, zaman zaman "ateş topu" olarak adlandırılan ve gökyüzünde saniyelerce kalabilen çok parlak ışık patlamalarına da neden olabiliyor.

Orionidleri gözlemlemek için en uygun zaman, Draconidlerin aksine, gecenin ikinci yarısı. Gece yarısından sonra başlayıp şafak öncesine kadar olan saatler, en iyi gözlem fırsatını sunuyor.

Gözlemcilerin, Orion (Avcı) takımyıldızının bulunduğu yöne, yani kuzey yarımkürede güneydoğuya, güney yarımkürede ise kuzeydoğuya bakmaları gerekiyor.

GÖKYÜZÜNDEKİ DİĞER RANDEVULAR

Ekim ayının zengin gökyüzü takvimi bu iki büyük yağmurla sınırlı değil. 9 Ekim Perşembe gecesi, yüzde 88 oranında aydınlık olan Ay, Boğa (Taurus) takımyıldızında yer alan ünlü Ülker (Pleiades) yıldız kümesiyle gökyüzünde nadir bir buluşma gerçekleştirecek.

Ay'ın parlaklığı kümenin sönük yıldızlarını görmeyi zorlaştırsa da, bir dürbün yardımıyla "Yedi Kız Kardeş" olarak da bilinen bu kümenin mavi-beyaz ışıltısını seçmek mümkün olacak.

Haftanın sonlarına doğru, 10-11 Ekim'de ise oldukça sönük olan Delta Aurigid göktaşı yağmuru etkin olacak.

Saatte sadece iki meteor üretmesiyle adeta "göksel bir dipnot" olan bu yağmur, yine de dikkatli gözlemciler için bir sürpriz barındırabilir. Capella yıldızı yakınlarında görülen "kayan yıldızlar" büyük olasılıkla bu yağmura ait olacak.

Bu hafta Ay'ın Boğa takımyıldızından geçmesi, bu bölgeyi tanımak için de bir fırsat sunuyor. Geceleri doğu ufkuna bakıldığında, Boğa'nın başını oluşturan V biçimli Hyades yıldız kümesi ve onun parlak turuncu gözü olarak parlayan Aldebaran yıldızı kolayca fark edilebilir.

Bu takımyıldızın içinde ayrıca, 1054 yılında kaydedilen bir süpernovanın kalıntısı olan Yengeç Bulutsusu da yer alıyor.

