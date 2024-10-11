Gökyüzü takvimi: Ekim 2024’te gökyüzünde neler olacak?
Bu yıl gökyüzü etkinlikleri açısından özel bir yıl olacağı açıklanmıştı. Orionid (Avcı) gök taşı yağmuru, 20 Ekim’i 21 Ekim’i bağlayan gece en yüksek etkinliğe ulaşacak. Bu tarihte, saatte 20 gök taşı görülebilecek. Peki, Ekim 2024’te gökyüzünde başka neler olacak?
Ekim, kış takımyıldızlarının (örneğin, Orion) yavaş yavaş gökyüzünde görünmeye başladığı bir aydır. Özellikle akşam saatlerinde bu takımyıldızlarını gözlemlemek mümkün olacaktır. Bu olaylar, Ekim ayında gökyüzünü gözlemlemek için harika fırsatlar sunar.