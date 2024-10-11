Gökyüzü takvimi: Ekim 2024’te gökyüzünde neler olacak?

Ekim, kış takımyıldızlarının (örneğin, Orion) yavaş yavaş gökyüzünde görünmeye başladığı bir aydır. Özellikle akşam saatlerinde bu takımyıldızlarını gözlemlemek mümkün olacaktır. Bu olaylar, Ekim ayında gökyüzünü gözlemlemek için harika fırsatlar sunar.