Gökyüzü takvimi: Ekim 2024’te gökyüzünde neler olacak?

Bu yıl gökyüzü etkinlikleri açısından özel bir yıl olacağı açıklanmıştı. Orionid (Avcı) gök taşı yağmuru, 20 Ekim’i 21 Ekim’i bağlayan gece en yüksek etkinliğe ulaşacak. Bu tarihte, saatte 20 gök taşı görülebilecek. Peki, Ekim 2024’te gökyüzünde başka neler olacak?

Gökyüzü takvimi: Ekim 2024’te gökyüzünde neler olacak? - 1

Ekim, kış takımyıldızlarının (örneğin, Orion) yavaş yavaş gökyüzünde görünmeye başladığı bir aydır. Özellikle akşam saatlerinde bu takımyıldızlarını gözlemlemek mümkün olacaktır. Bu olaylar, Ekim ayında gökyüzünü gözlemlemek için harika fırsatlar sunar.

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Gökyüzü takvimi: Ekim 2024’te gökyüzünde neler olacak? - 2

GÖKYÜZÜNDE NELER OLACAK?

14 Ekim akşamı Satürn ve dolunay evresine yaklaşan Ay, birbirine çok yakın görülebiliyor. Bu tarihte Satürn’ü Ay’ın kuzeyinde bulabilirsiniz.

21 Ekim gecesi Jüpiter’i ve Ay’ı, Boğa Takımyıldızı’nda birbirine yakın görebilirsiniz.


Gökyüzü takvimi: Ekim 2024’te gökyüzünde neler olacak? - 3


Orionid (Avcı) gök taşı yağmuru, 20 Ekim’i 21 Ekim’i bağlayan gece en yüksek etkinliğe ulaşıyor. Bu tarihte, saatte 20 gök taşı görülebiliyor.

Gökyüzü takvimi: Ekim 2024’te gökyüzünde neler olacak? - 4

26 Ekim akşamı Venüs’ü ve Akrep Takımyıldızı’nın en parlak yıldızı Antares’i birbirine yakın görebilirsiniz.

23 Ekim’i 24 Ekim’e bağlayan gece, Mars’ı ve son dördün evresindeki Ay’ı birbirine yakın görebilirsiniz.

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