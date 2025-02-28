Gökyüzünde 7 gezegenin tarihi anı! Gezegen dizilimi (hizalanması) gerçekleşecek: Gezegen Geçidi ne zaman, saat kaçta?
Gökyüzünde 7 gezegenin hizalanması, gök olaylarını yakından takip eden vatandaşlara adeta görsel şölen yaşatacak. Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn 15 yıl boyunca son kez bir araya gelecek. Bir sonraki gezegen dizilimi ise 2040 yılına bu kadar net bir şekilde gözlemlenemeyecek. Peki, Gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Nadir görülen bir gök olayı sonucunda şubat ayının sonunda kısa süreliğine tüm gezegenler aynı anda gece gökyüzünde hizalanacak. Evrendeki uyumun muhteşem bir örneği olarak tanımlanan bu hizalanma sonucunda Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn aynı ayna görülecek. Peki, 2025 gezegen dizilimi ne zaman, saat kaçta olacak?