Gökyüzünde 7 gezegenin tarihi anı! Gezegen dizilimi (hizalanması) gerçekleşecek: Gezegen Geçidi ne zaman, saat kaçta?

Gökyüzünde 7 gezegenin hizalanması, gök olaylarını yakından takip eden vatandaşlara adeta görsel şölen yaşatacak. Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn 15 yıl boyunca son kez bir araya gelecek. Bir sonraki gezegen dizilimi ise 2040 yılına bu kadar net bir şekilde gözlemlenemeyecek. Peki, Gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Gökyüzünde 7 gezegenin tarihi anı! Gezegen dizilimi (hizalanması) gerçekleşecek: Gezegen Geçidi ne zaman, saat kaçta? - 1

Nadir görülen bir gök olayı sonucunda şubat ayının sonunda kısa süreliğine tüm gezegenler aynı anda gece gökyüzünde hizalanacak. Evrendeki uyumun muhteşem bir örneği olarak tanımlanan bu hizalanma sonucunda Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn aynı ayna görülecek. Peki, 2025 gezegen dizilimi ne zaman, saat kaçta olacak?

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Gökyüzünde 7 gezegenin tarihi anı! Gezegen dizilimi (hizalanması) gerçekleşecek: Gezegen Geçidi ne zaman, saat kaçta? - 2

GEZEGEN HİZALANMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Şubat'ta gün batımından hemen sonra gerçekleşecek olan ve gezegen geçidi olarak adlandırılan bu olay, 2040 yılına kadar son kez gerçekleşecek.

Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn kısa bir süreliğine aynı anda görülebilecek.

Gökyüzünde 7 gezegenin tarihi anı! Gezegen dizilimi (hizalanması) gerçekleşecek: Gezegen Geçidi ne zaman, saat kaçta? - 3

BİR SONRAKİ GEZEGEN DİZİLİMİ 2040 YILINDA OLACAK

‘Gezegen geçidi’ olarak adlandırılan nadir olay, gezegenlerin belirli bir hizalanma oluşturmasıyla meydana geliyor. Bu manzara, 2040 yılına kadar bir daha bu kadar net bir şekilde gözlemlenemeyecek.

Gökyüzünde 7 gezegenin tarihi anı! Gezegen dizilimi (hizalanması) gerçekleşecek: Gezegen Geçidi ne zaman, saat kaçta? - 4

GEZEGEN HİZALANMASI NASIL İZLENECEK?

Uzmanlar, gezegenleri en iyi şekilde görebilmek için salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, gün batımının hemen ardından gökyüzünü izlemek gerektiğini bildirdi.

Merkür, Venüs, Jüpiter ve Mars'ın çıplak gözle görülebileceği ancak Satürn ufuk çizgisine yakın olacağı için fark edilmesinin zor olabileceği, Uranüs ve Neptün’ü gözlemlemek isteyenlerin ise teleskopa ihtiyacı olacağı kaydedildi.

Venüs ve Jüpiter, parlaklıkları sayesinde en kolay fark edilebilecek gezegenler arasında yer alıyor. Mars ise belirgin kızıl rengiyle diğerlerinden ayırt edilebilecek.

Gezegenleri en iyi şekilde gözlemlemek için, ışık kirliliğinin az olduğu ve ufkun net bir şekilde görülebileceği bir noktaya gitmek tavsiye ediliyor. Bilim insanları, gözlerin karanlığa alışması için en az yarım saat beklenmesi gerektiğini, ayrıca telefon ekranına bakmaktan kaçınılması gerektiğini söylüyor.

Gökyüzünde 7 gezegenin tarihi anı! Gezegen dizilimi (hizalanması) gerçekleşecek: Gezegen Geçidi ne zaman, saat kaçta? - 5

GEZEGEN DİZİLİMİ NEDİR?

Gezegen dizilimi (planetary alignment), Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin, gökyüzünde belirli bir düzlemde veya aynı doğrultuda görünecek şekilde hizalanmasıdır.

Gökyüzünde 7 gezegenin tarihi anı! Gezegen dizilimi (hizalanması) gerçekleşecek: Gezegen Geçidi ne zaman, saat kaçta? - 6

Bu durum, gezegenlerin yörüngelerinin düzlemi ve Güneş'e olan uzaklıkları nedeniyle nadir gerçekleşir. Ancak bu, gezegenlerin gerçekte fiziksel olarak tek bir çizgide oldukları anlamına gelmez; sadece Dünya'dan bakıldığında hizalanmış gibi görünürler.

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