Gökyüzünde büyüleyici an: 2025'in ilk ay tutulması "Kızıl Kurt Dolunayı" gökyüzünde görsel şölen yarattı
2025’in ilk tam ay tutulması, "Kızıl Kurt Dolunayı" adıyla gökyüzünü büyüleyici bir kızıllığa boyadı. Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde izlenen bu doğa olayı, gökyüzü meraklıları için eşsiz bir görsel sundu. Peki, Kızıl Kurt Dolunayı nedir? İşte tutulmanın en etkileyici anları.
2025 yılının ilk tam ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika başta olmak üzere Avrupa, Afrika ve Asya’nın bazı kesimlerinde gökyüzü tutkunlarını kendine hayran bıraktı.