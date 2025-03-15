imsakiye

Gökyüzünde büyüleyici an: 2025'in ilk ay tutulması "Kızıl Kurt Dolunayı" gökyüzünde görsel şölen yarattı

2025’in ilk tam ay tutulması, "Kızıl Kurt Dolunayı" adıyla gökyüzünü büyüleyici bir kızıllığa boyadı. Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde izlenen bu doğa olayı, gökyüzü meraklıları için eşsiz bir görsel sundu. Peki, Kızıl Kurt Dolunayı nedir? İşte tutulmanın en etkileyici anları.

Gökyüzünde büyüleyici an: 2025'in ilk ay tutulması "Kızıl Kurt Dolunayı" gökyüzünde görsel şölen yarattı - 1

2025 yılının ilk tam ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika başta olmak üzere Avrupa, Afrika ve Asya’nın bazı kesimlerinde gökyüzü tutkunlarını kendine hayran bıraktı.

DÜNYA HABERLERİ

Gökyüzünde büyüleyici an: 2025'in ilk ay tutulması "Kızıl Kurt Dolunayı" gökyüzünde görsel şölen yarattı - 2

"Kızıl Kurt Dolunayı" olarak adlandırılan bu eşsiz doğa olayı sırasında, Ay Dünya'nın gölgesine girerek göz alıcı bir kızıllığa büründü.

Gökyüzünde büyüleyici an: 2025'in ilk ay tutulması "Kızıl Kurt Dolunayı" gökyüzünde görsel şölen yarattı - 3

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso şehrinde, tutulmanın en etkileyici anları yerel saatle 00:26’da başlayıp 01:31’de sona erdi.

Gökyüzünde büyüleyici an: 2025'in ilk ay tutulması "Kızıl Kurt Dolunayı" gökyüzünde görsel şölen yarattı - 4

Gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir gece oldu.

Gökyüzünde büyüleyici an: 2025'in ilk ay tutulması "Kızıl Kurt Dolunayı" gökyüzünde görsel şölen yarattı - 5

KIZIL KURT DOLUNAYI NEDİR?

Kızıl Kurt Dolunayı, 2025 yılının ilk tam ay tutulmasına verilen isimdir. Bu adlandırma, Ocak ayında gerçekleşen dolunaylara geleneksel olarak "Kurt Dolunayı" denmesi ve tutulma sırasında Ay’ın kırmızımsı bir renge bürünmesinden kaynaklanmaktadır.

Gökyüzünde büyüleyici an: 2025'in ilk ay tutulması "Kızıl Kurt Dolunayı" gökyüzünde görsel şölen yarattı - 6

Ay tutulması sırasında, Dünya'nın gölgesi Ay'ı tamamen kaplar ve Güneş ışınları, Dünya atmosferinden süzülerek Ay yüzeyine ulaşır.

Bu süreçte mavi ve yeşil dalga boyları filtrelenirken, kırmızı ve turuncu tonlar Ay’a yansır. Bu nedenle Ay, kan kırmızısı veya bakır renginde görünür.

Gökyüzünde büyüleyici an: 2025'in ilk ay tutulması "Kızıl Kurt Dolunayı" gökyüzünde görsel şölen yarattı - 7

Kızıl Kurt Dolunayı, her yılın ilk dolunayının atmosferini daha da güçlendirir.

Gökyüzünde büyüleyici an: 2025'in ilk ay tutulması "Kızıl Kurt Dolunayı" gökyüzünde görsel şölen yarattı - 8
Gökyüzünde büyüleyici an: 2025'in ilk ay tutulması "Kızıl Kurt Dolunayı" gökyüzünde görsel şölen yarattı - 9
DAHA FAZLA GÖSTER