Gökyüzünde büyüleyici an: 2025'in ilk ay tutulması "Kızıl Kurt Dolunayı" gökyüzünde görsel şölen yarattı

Ay tutulması sırasında, Dünya'nın gölgesi Ay'ı tamamen kaplar ve Güneş ışınları, Dünya atmosferinden süzülerek Ay yüzeyine ulaşır.



Bu süreçte mavi ve yeşil dalga boyları filtrelenirken, kırmızı ve turuncu tonlar Ay’a yansır. Bu nedenle Ay, kan kırmızısı veya bakır renginde görünür.