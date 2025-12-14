Gökyüzünde görsel şölen

14.12.2025 05:32

NTV - Haber Merkezi

Her yıl aralık ayında gökyüzünde görsel şölen sunan Geminid meteor yağmuru, bu gece zirveye ulaştı.

Reuters

Yılın son meteor yağmuru Geminid, gökyüzü meraklılarına unutulmaz bir deneyim sundu.

Anadolu Ajansı

Her yıl aralık ayında yaşanan Geminid meteor yağmuru bu gece zirve yaptı.

Anadolu Ajansı

Meteor yağmuru, Dünya'nın 3200 Phaethon adlı asteroidin bıraktığı toz ve parçacık bulutundan geçişi sırasında gerçekleşiyor. Atmosfere giren bu parçacıklar saniyeler içinde yanarak gökyüzünde parlak ışık çizgileri oluşturuyor.

Anadolu Ajansı

Meteor yağmuru, gökyüzünde İkizler (Gemini) takım yıldızına yakın bir noktadan çıkan ışık çizgileri gibi göründüğü için bu adı alıyor.