Gökyüzünde görsel şölen yaşanacak: 2025 Tam Ay (Kanlı Ay) Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Tam Ay yani Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. 2025 yılında ikinci kez gerçekleşecek bu gökyüzü şöleni, Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinden izlenebilecek. Peki, Tam Ay tutulması ne zaman olacak, tutulma saat kaçta başlayacak ve Türkiye’den nasıl izlenebilecek? İşte 2025 Tam Ay tutulmasının tüm ayrıntıları.
2025 Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Astrolojik olayları seven ve yakından takip eden birçok kişi bu doğa olayına canlı tanıklık etmek istiyor. Bu nedenle yaşanacak olan Tam Ay Tutulmasının Türkiye'den nasıl izleneceği araştırılıyor. Yaşanacak bu tutulma bu yıl ki ikinci Tam Ay Tutulması olarak kayıtlara geçecek. İşte ayrıntılar.