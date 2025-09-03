Gökyüzünde görsel şölen yaşanacak: 2025 Tam Ay (Kanlı Ay) Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

2025 Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Astrolojik olayları seven ve yakından takip eden birçok kişi bu doğa olayına canlı tanıklık etmek istiyor. Bu nedenle yaşanacak olan Tam Ay Tutulmasının Türkiye'den nasıl izleneceği araştırılıyor. Yaşanacak bu tutulma bu yıl ki ikinci Tam Ay Tutulması olarak kayıtlara geçecek. İşte ayrıntılar.