Gökyüzünde son dans: 500 kuş türünden kötü haber

Bilim insanları, 500 kuş türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Dünya Kuşlarının Son Durumu Raporu, yok olmaya götüren nedenleri açıkladı.

Gökyüzünde son dans: 500 kuş türünden kötü haber - 1

500'den fazla kuş türünün önümüzdeki yüzyıl içinde yok olabileceğini belirten araştırmacılar, benzersiz türleri kurtarmak için tutsak yetiştirme ve habitat restorasyonu gibi acil “özel kurtarma programları” çağrısında bulundu.

Makaleye göre, eğilimlerin devam etmesi halinde martı, Avrupa kaplumbağa güvercini ve büyük toy kuşu gibi kuşlar gökyüzünden kaybolacaklar arasında yer alacak. Bu türlerin kaybı dünya genelinde ekosistemlerin çözülmesine yol açabilir.

Reading Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Kerry Stewart, “Modern zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir kuş nesli tükenme kriziyle karşı karşıyayız” dedi ve makalenin manşet bulgusunu “şok edici bir istatistik” olarak tanımladı. Bu sayı, önceki 500 yıl içinde nesli tükenen kuş sayısının üç katı oranında. 

DÜNYA HABERLERİ

Gökyüzünde son dans: 500 kuş türünden kötü haber - 2

10 BİN KUŞ İNCELENDİ

Nature Ecology and Evolution dergisinde yayınlanan makalede, yaklaşık 10 bin kuşun (var olduğu bilinenlerin neredeyse tamamı) verileri incelendi ve yok olma riskini tahmin etmek için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verileri kullanıldı. Ağırlıklı olarak tarımın genişlemesi ve yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan habitat kaybı, türlerin yok olmasında en önemli etken olarak ortaya çıktı.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre habitat kaybı, avlanma ve iklimdeki bozulma bugün dursa bile, halihazırda yok olmanın eşiğinde olan yaklaşık 250 tür yine de yok olabilir.

Araştırmacılar, yerel koruma çabalarının küçük gibi görünse de bir türü yok olmaktan kurtarmak için çok önemli olduğunu ortaya koydu.

Gökyüzünde son dans: 500 kuş türünden kötü haber - 3

BAŞLICA TEHDİTLER

Örneğin 1987 yılında, Kuzey Amerika'nın en büyük kuşu olan Kaliforniya akbabasının vahşi doğada nesli tükenmişti. Esaret altında yaklaşık 22 kuş vardı, bunlar daha sonra yetiştirildi ve serbest bırakıldı; şimdi vahşi doğada 350 kişilik bir nüfus var.

Dünya Kuşlarının Son Durumu raporu, gezegendeki kuş türlerinin neredeyse yarısının azalmakta olduğunu ortaya koydu. Habitat kaybı, ağaç kesimi, istilacı türler, doğal kaynakların sömürülmesi ve iklimin bozulması başlıca tehditler olarak vurgulandı.

Gökyüzünde son dans: 500 kuş türünden kötü haber - 4

"SİHİRLİ BİR DEĞNEK YOK"

Araştırmada yer almayan BirdLife International'ın baş bilim insanı Stuart Butchart, şunları söyledi:

“Nesil tükenmesi krizini çözmek için sihirli bir değnek yok. Korunan alanlar kilit bir rol oynayabilirken, tarım, tomrukçuluk, balıkçılık, avcılık ve diğer kaynaklardan kaynaklanan tehditlerin azaltılması da çok önemlidir. Ancak bazı türler, iyileşmenin önündeki engelleri aşmak için tutsak yetiştirme ve serbest bırakma, yer değiştirme veya ek besleme gibi müdahaleleri içeren hedefe yönelik iyileşme çabalarına ihtiyaç duymaktadır."

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