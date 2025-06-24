Gökyüzünde son dans: 500 kuş türünden kötü haber
Bilim insanları, 500 kuş türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Dünya Kuşlarının Son Durumu Raporu, yok olmaya götüren nedenleri açıkladı.
500'den fazla kuş türünün önümüzdeki yüzyıl içinde yok olabileceğini belirten araştırmacılar, benzersiz türleri kurtarmak için tutsak yetiştirme ve habitat restorasyonu gibi acil “özel kurtarma programları” çağrısında bulundu.
Makaleye göre, eğilimlerin devam etmesi halinde martı, Avrupa kaplumbağa güvercini ve büyük toy kuşu gibi kuşlar gökyüzünden kaybolacaklar arasında yer alacak. Bu türlerin kaybı dünya genelinde ekosistemlerin çözülmesine yol açabilir.
Reading Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Kerry Stewart, “Modern zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir kuş nesli tükenme kriziyle karşı karşıyayız” dedi ve makalenin manşet bulgusunu “şok edici bir istatistik” olarak tanımladı. Bu sayı, önceki 500 yıl içinde nesli tükenen kuş sayısının üç katı oranında.