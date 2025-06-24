Gökyüzünde son dans: 500 kuş türünden kötü haber

10 BİN KUŞ İNCELENDİ

Nature Ecology and Evolution dergisinde yayınlanan makalede, yaklaşık 10 bin kuşun (var olduğu bilinenlerin neredeyse tamamı) verileri incelendi ve yok olma riskini tahmin etmek için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verileri kullanıldı. Ağırlıklı olarak tarımın genişlemesi ve yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan habitat kaybı, türlerin yok olmasında en önemli etken olarak ortaya çıktı.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre habitat kaybı, avlanma ve iklimdeki bozulma bugün dursa bile, halihazırda yok olmanın eşiğinde olan yaklaşık 250 tür yine de yok olabilir.

Araştırmacılar, yerel koruma çabalarının küçük gibi görünse de bir türü yok olmaktan kurtarmak için çok önemli olduğunu ortaya koydu.