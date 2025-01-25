Gökyüzünde tarihi an! Gezegen dizilimi (hizalanması) gerçekleşecek: Gezegen Geçidi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
2025 yılı, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir astronomik olaya sahne olacak. Güneş Sistemi'nin altı gezegeni—Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün—gökyüzünde nadir bir hizalanma gerçekleştirerek büyüleyici bir manzara sunacak. Her gezegenin yörünge süresi ve Güneş'e uzaklığı farklı olduğundan, böyle bir hizalanma, evrendeki uyumun muhteşem bir örneği olarak kabul ediliyor. Peki, Gezegen dizilimi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Gökyüzü, 2025 yılında eşsiz bir astronomik olaya ev sahipliği yapacak. Güneş Sistemi’nin altı gezegeni; Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün aynı anda hizalanarak nadir görülen bir dizilim oluşturacak.