Gökyüzünde tarihi an! Gezegen dizilimi (hizalanması) gerçekleşecek: Gezegen Geçidi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Bu tür bir gezegen hizalanması en son yaklaşık 30 yıl önce, 1995-1999 yılları arasında gerçekleşmişti. Bu nedenle, 2025'teki hizalanma, hem profesyonel astronomlar hem de amatör gökyüzü meraklıları için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Ocak ayının son günlerinde gerçekleşecek olan bu nadir gezegen hizalanması, gökyüzü meraklıları için eşsiz bir deneyim sunacak.