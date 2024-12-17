Golani'den 10 milyon dolar ödül değerlendirmesi: Beni artık terörist olarak tanımlamayın

Suriye'nin yeni lideri Muhammed el Golani, ABD basınına konuştu. HTŞ lideri Golani, The Times'a verdiği demeçte, İsrail'in ülkeden çekilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Golani'nin başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konulmuş durumda. Artık doğum adı olan Ahmed el Şara'yı kullanmaya başladığını belirten Golani, kendisine yönelik terörist tanımlamasının ve başındaki ödülün kaldırılmasını istedi, "Bu tanım daha çok Esad rejimine uygun" dedi.

Golani'den 10 milyon dolar ödül değerlendirmesi: Beni artık terörist olarak tanımlamayın - 1

Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad'ı deviren muhalif grup Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed el Golani, ABD basınına konuştu.

Golani, The Times'a  demeçte İsrail'in hava saldırılarına son vermesi ve ülkeden çekilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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Golani'den 10 milyon dolar ödül değerlendirmesi: Beni artık terörist olarak tanımlamayın - 2

YAPTIRIMLARI KALDIRMA ÇAĞRISI

Suriye'nin yeni lideri Golani, ülkesinin İsrail ya da başka bir devlete karşı saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Golani, Batı'yı Esad rejimi döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırmaya da çağırdı.

Golani'den 10 milyon dolar ödül değerlendirmesi: Beni artık terörist olarak tanımlamayın - 3

"İSRAİL İÇİN GEREKÇELER ORTADAN KALKTI"

Artık doğum adı olan Ahmed el Şara'yı kullanmayı tercih eden Golani, İsrail'i Suriye'deki hava saldırılarına son vermesi ve Beşar Esad'ın kaçmasının ardından ele geçirdiği topraklardan çekilmesi gerektiği konusunda uyardı.

HTŞ lideri, “İsrail'in gerekçesi Hizbullah ve İranlı milislerin varlığıydı, artık bu gerekçe ortadan kalktı” dedi.

Golani'den 10 milyon dolar ödül değerlendirmesi: Beni artık terörist olarak tanımlamayın - 4

NE İSRAİL'LE NE BAŞKASIYLA...

Golani, “1974 anlaşmasına bağlıyız ve BM (gözlemcilerini) geri göndermeye hazırız” diye konuştu.

“Ne İsrail'le ne de bir başkasıyla çatışma istiyoruz" diyen Golani, "Suriye'nin saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Suriye halkının bir molaya ihtiyacı var, saldırılar sona ermeli ve İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli” ifadelerini kullandı. 

Golani'den 10 milyon dolar ödül değerlendirmesi: Beni artık terörist olarak tanımlamayın - 5

BAŞINDA 10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL VAR

Suriye'de El Kaide'den ayrılan grubu Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) ABD, İngiltere ve diğer ülkeler tarafından terörist grup olarak tanımlanıyor. 

Golani'nin başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konulmuş durumda.

Kişisel tanımlamasını önemsemediğini söyleyen Golani, ancak terörizm etiketinin Esad rejimine daha uygun olan “siyasi bir tanımlama” olduğunu söyledi.

Golani, “Biz askeri faaliyetlerde bulunduk. Ülkeler artık bu tanımlamayı kaldırmalıdır. Suriye jeostratejik açıdan çok önemli. Kırbaçlayana ve kurbana uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırmalılar, kırbaçlayan artık yok. Bu konu pazarlığa açık değildir" diye konuştu.

Golani'den 10 milyon dolar ödül değerlendirmesi: Beni artık terörist olarak tanımlamayın - 6
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