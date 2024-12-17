Golani'den 10 milyon dolar ödül değerlendirmesi: Beni artık terörist olarak tanımlamayın

BAŞINDA 10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL VAR

Suriye'de El Kaide'den ayrılan grubu Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) ABD, İngiltere ve diğer ülkeler tarafından terörist grup olarak tanımlanıyor.

Golani'nin başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konulmuş durumda.

Kişisel tanımlamasını önemsemediğini söyleyen Golani, ancak terörizm etiketinin Esad rejimine daha uygun olan “siyasi bir tanımlama” olduğunu söyledi.

Golani, “Biz askeri faaliyetlerde bulunduk. Ülkeler artık bu tanımlamayı kaldırmalıdır. Suriye jeostratejik açıdan çok önemli. Kırbaçlayana ve kurbana uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırmalılar, kırbaçlayan artık yok. Bu konu pazarlığa açık değildir" diye konuştu.