Golani'den 10 milyon dolar ödül değerlendirmesi: Beni artık terörist olarak tanımlamayın
Suriye'nin yeni lideri Muhammed el Golani, ABD basınına konuştu. HTŞ lideri Golani, The Times'a verdiği demeçte, İsrail'in ülkeden çekilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Golani'nin başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konulmuş durumda. Artık doğum adı olan Ahmed el Şara'yı kullanmaya başladığını belirten Golani, kendisine yönelik terörist tanımlamasının ve başındaki ödülün kaldırılmasını istedi, "Bu tanım daha çok Esad rejimine uygun" dedi.
Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad'ı deviren muhalif grup Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed el Golani, ABD basınına konuştu.
Golani, The Times'a demeçte İsrail'in hava saldırılarına son vermesi ve ülkeden çekilmesi gerektiği uyarısında bulundu.