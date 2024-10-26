Gölge savaş devri bitti: İsrail ve İran çatışmasında zaman çizelgesi
İsrail ordusu, İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. İran medyasına göre, Tahran ve Kerec şehrinde çok sayıda patlama meydana geldi. İsrail, İran'a yönelik saldırılarının, Tahran'ın 1 Ekim'de düzenlediği füze saldırılarına yanıt olduğunu açıkladı. Bu saldırı, geçen yıl Gazze'de başlayan savaştan bu yana tırmanan gerilimin son noktasını temsil ediyor. Ancak İsrail-İran düşmanlığı gizli savaşlar ve kara, deniz, hava ve siber uzay saldırılarıyla on yıllar öncesine dayanıyor. İşte yıllardır devam eden gerilimin zaman çizelgesi...
ON YILLARDIR DEVAM EDEN GÖLGE SAVAŞ
İsrail ordusu İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
İsrail ordu sözcüsü, "İran'daki rejimin son dönemde İsrail'e yönelik saldırılarına cevap olarak askeri noktalar hedef alındı" ifadelerini kullandı.
Bu saldırı bir süredir tırmanan çatışmaların sonuncusuydu, ancak İsrail-İran düşmanlığı gizli savaşlar ve kara, deniz, hava ve siber uzay saldırılarıyla on yıllardır devam ediyor.
İşte önemli olayların zaman çizelgesi...