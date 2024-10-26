Gölge savaş devri bitti: İsrail ve İran çatışmasında zaman çizelgesi

2022 - ABD VE İSRAİL'DEN BİRLİK GÖSTERİSİ

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Yair Lapid, Tahran ile diplomasi konusunda uzun süredir bölünmüş olan müttefiklerin birlik gösterisi olarak İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemek için ortak bir taahhüt imzaladı.

Biden'ın başkan olarak İsrail'e yaptığı ilk ziyareti taçlandıran Kudüs Deklarasyonu'nun bir parçası olan taahhüt, yerel bir televizyon kanalına İran'a karşı "son çare olarak güç kullanımına" açık olduğunu söylemesinden bir gün sonra geldi.