Google Haritalar bu kez ölüme götürdü: Bitmeyen köprü yoluna soktu, 3 kişi hayatını kaybetti!

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bu olay, Google Haritalar’ın ilk kez bir ölümle ilişkilendirilmesi değil. Geçtiğimiz yıl, ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde benzer bir olay yaşanmıştı. Bir sürücü, çökmüş bir köprüden geçmeye çalışırken hayatını kaybetmiş, ailesi Google’a karşı ihmal davası açmıştı. O kazada ise köprü dokuz yıldır onarılmamıştı.