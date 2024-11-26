Google Haritalar bu kez ölüme götürdü: Bitmeyen köprü yoluna soktu, 3 kişi hayatını kaybetti!

Hindistan'da üç adam, Google Haritalar’ın yanlış yönlendirmesi sonucu tamamlanmamış bir köprüden geçerek hayatını kaybetti. Google olayla ilgili araştırma yaptığını açıkladı. Aileler ise tamamlanmamış köprüde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirterek yetkilileri sorumlu tuttu.

Google Haritalar bu kez ölüme götürdü: Bitmeyen köprü yoluna soktu, 3 kişi hayatını kaybetti! - 1

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde trajik bir olay yaşandı. Google Haritalar’ın yönlendirmesi sonucu, tamamlanmamış bir köprüden geçmeye çalışan üç adam, araçlarıyla birlikte köprünün yıkık bölümünden düşerek hayatını kaybetti.

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Google Haritalar bu kez ölüme götürdü: Bitmeyen köprü yoluna soktu, 3 kişi hayatını kaybetti! - 2

AYLAR ÖNCE YIKILMIŞTI

Araçtakiler, yolculukları sırasında Google Haritalar'ın yönlendirmesi ile Ramganga Nehri üzerindeki bir köprüden geçmeye çalıştılar.

Ancak köprünün bir kısmı aylar önce yaşanan sel felaketinde yıkılmıştı ve yeniden inşa süreci henüz tamamlanmamıştı.

Gece yolculuk yapan sürücüler, köprünün sona erdiğini fark etmediler. 

Google Haritalar bu kez ölüme götürdü: Bitmeyen köprü yoluna soktu, 3 kişi hayatını kaybetti! - 3

AİLEDEN TEPKİ

Hayatını kaybedenlerin aileleri, hem yetkililere hem de Google Haritalar’a tepki gösterdi. "Yol kapatılmalıydı, ama kapatılmamıştı. Google Haritalar köprünün tamamlandığını göstermemeliydi" diyerek ihmalkarlığa dikkat çekti.

Google Haritalar bu kez ölüme götürdü: Bitmeyen köprü yoluna soktu, 3 kişi hayatını kaybetti! - 4

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bu olay, Google Haritalar’ın ilk kez bir ölümle ilişkilendirilmesi değil. Geçtiğimiz yıl, ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde benzer bir olay yaşanmıştı. Bir sürücü, çökmüş bir köprüden geçmeye çalışırken hayatını kaybetmiş, ailesi Google’a karşı ihmal davası açmıştı. O kazada ise köprü dokuz yıldır onarılmamıştı.

Google Haritalar bu kez ölüme götürdü: Bitmeyen köprü yoluna soktu, 3 kişi hayatını kaybetti! - 5

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “En derin taziyelerimizi ailelere iletiyoruz. Yetkililerle yakın iş birliği içinde çalışarak sorunun araştırılmasına destek sağlıyoruz” dedi.

Google Haritalar bu kez ölüme götürdü: Bitmeyen köprü yoluna soktu, 3 kişi hayatını kaybetti! - 6

UZMANALARDAN UYARI

Uzmanlar, GPS navigasyon sistemlerinin bazen kullanıcıları tehlikeli bölgelere yönlendirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle yürüyüşçüler ve sürücüler, güncellenmeyen harita bilgileri nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya kalabiliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, inşaat şirketinin güvenlik önlemlerini almamış olması da eleştirilerin hedefinde. 

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