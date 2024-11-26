Google Haritalar bu kez ölüme götürdü: Bitmeyen köprü yoluna soktu, 3 kişi hayatını kaybetti!
Hindistan'da üç adam, Google Haritalar’ın yanlış yönlendirmesi sonucu tamamlanmamış bir köprüden geçerek hayatını kaybetti. Google olayla ilgili araştırma yaptığını açıkladı. Aileler ise tamamlanmamış köprüde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirterek yetkilileri sorumlu tuttu.
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde trajik bir olay yaşandı. Google Haritalar’ın yönlendirmesi sonucu, tamamlanmamış bir köprüden geçmeye çalışan üç adam, araçlarıyla birlikte köprünün yıkık bölümünden düşerek hayatını kaybetti.