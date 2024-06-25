Google Haritaların görüntülediği 6 ürkütücü yer

ARİEL CASTRO'NUN EVİ

Ohio'da bulunan ve oldukça normal görününen bu ev Amerika'nın en kötü suç mahallerinden birine ait. Odak dışı bırakılan evde Ariel Castro adlı adam üç kadını kaçırdıktan sonra 10 yıldan fazla bir süre bu evde esir tutu.

2002-2004 yılları arasında farklı zamanlarda kaçırdığı Amanda Berry, Gina Dejesus ve Michelle Knight'a defalarca tecavüz eden Castro'ya, işlediği en ağır suçtan ömür boyu hapis cezası verilmiş, bu cezaya, diğer suçlar için bin yıl daha eklenmişti. Ariel Castro'nun cezaevinde intihar ettiği bildirilmişti.