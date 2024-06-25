Google Haritaların görüntülediği 6 ürkütücü yer
Google Haritalar ve Google Earth, dünyanın üç boyutlu haritasını sunarak insanlara tuhaf ve gizemli yerleri keşfetme imkanı sağlıyor. Uygulamalar sayesinde çöl ortasında veya günlük yaşamda gözden kaçan detaylar ortaya çıkabiliyor. İşte Google tarafından görüntülenen 6 tuhaf yer.
Google Haritalar ve Google Earth uygulamaları insanların normalde göremeyecekleri veya anlam veremeyecekleri ilginç detayları fark edebiliyor. Örneğin, uzak bir çölde ya da sık sık geçilen bir yolda beklenmedik semboller veya yapılar görebilmek mümkün olabiliyor. İşte Google tarafından görüntülenmiş tuhaf yerler.