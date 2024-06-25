Google Haritaların görüntülediği 6 ürkütücü yer

Google Haritalar ve Google Earth, dünyanın üç boyutlu haritasını sunarak insanlara tuhaf ve gizemli yerleri keşfetme imkanı sağlıyor. Uygulamalar sayesinde çöl ortasında veya günlük yaşamda gözden kaçan detaylar ortaya çıkabiliyor. İşte Google tarafından görüntülenen 6 tuhaf yer.

Google Haritaların görüntülediği 6 ürkütücü yer - 1

Google Haritalar ve Google Earth uygulamaları insanların normalde göremeyecekleri veya anlam veremeyecekleri ilginç detayları fark edebiliyor. Örneğin, uzak bir çölde ya da sık sık geçilen bir yolda beklenmedik semboller veya yapılar görebilmek mümkün olabiliyor. İşte Google tarafından görüntülenmiş tuhaf yerler. 

DÜNYA HABERLERİ

Google Haritaların görüntülediği 6 ürkütücü yer - 2

NORMAN'S CAY, BAHAMALAR

Google'dan alınan görüntüler, bir zamanların ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olan  uçağın sudaki batığını gösteriyor.

Norman's Cay bir zamanlar uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin merkezinde yer alıyordu ve Escobar'ın uçağı adadaki insan yapımı küçük pistin hemen yakınına iniş yaptıktan sonra düşmüştü.

Uçak düştükten sonra yerel yönetimin bile uçağa dokunmaya korktuğu söylenmişti ve uçak suda çürümeye terk edildi.

Google Haritaların görüntülediği 6 ürkütücü yer - 3

FLORİDA'DAKİ GİZEMLİ ARABA 

ABD'nin Florida eyaletinde ortadan kaybolan William Moldt'un arabasına ve cesedine 22 yıl sonra Google Earth sayesinde ulaşıldı.

Moldt kaybolduğunda yıl 1997'ydi ve bir Google kullanıcısı tesadüfen gölette suya batmış beyaz bir arabaya benzeyen bir şey görene kadar 22 yıl boyunca olay çözülemedi.

2019'da yapılan bir araştırma, Moldt'un gölete düştüğünü ve cesedinin yirmi yıldan uzun bir süre sonra keşfedilene kadar içeride sıkışıp kaldığını ortaya çıkardı.

Google Haritaların görüntülediği 6 ürkütücü yer - 4

ANTARKTİKA'DAKİ KAYIP KİŞİ

Bir başka ürkütücü Google keşfi de 2020 yılında, bir kullanıcının karda bırakılmış cesede benzeyen bir şeyi fark etmesiyle ortaya çıktı.

Keşif haberi, insanların cesedin kaybolan bir araştırma istasyonundan bir bilim insanına ait olabileceği yönünde spekülasyon yapmasına neden oldu, ancak bölge o kadar uzaktı ki kimse kesin olarak öğrenemedi.

Google Haritaların görüntülediği 6 ürkütücü yer - 5

"YANLIŞ ADAMA GÜVENDİN"  

Tanzanya'nın Irugwa adasında yer alan bu gizemli keşfin sırrı bilinmiyor. Ancak Küçük adadan gelen görüntüler, duvarları gizemli kırmızı lekelerle kaplı bir odayı gösteriyor. "yanlış adama güvendiniz" yazılı bir kapı da bulunuyor.

Google Haritaların görüntülediği 6 ürkütücü yer - 6

ARİEL CASTRO'NUN EVİ

Ohio'da bulunan ve oldukça normal görününen bu ev Amerika'nın en kötü suç mahallerinden birine ait. Odak dışı bırakılan evde Ariel Castro adlı adam üç kadını kaçırdıktan sonra 10 yıldan fazla bir süre bu evde esir tutu.

2002-2004 yılları arasında farklı zamanlarda kaçırdığı Amanda Berry, Gina Dejesus ve Michelle Knight'a defalarca tecavüz eden Castro'ya, işlediği en ağır suçtan ömür boyu hapis cezası verilmiş, bu cezaya, diğer suçlar için bin yıl daha eklenmişti.  Ariel Castro'nun cezaevinde intihar ettiği bildirilmişti. 

Google Haritaların görüntülediği 6 ürkütücü yer - 7

ÇEK CUMHURİYETİ'NDEKİ KİLİSE

Çek Cumhuriyeti'nde tamamen terk edilmiş bir kasaba var. Kasabadaki 1352 yılında inşa edilen bir kilisede Hayalet benzeri heykeller yer alıyor.

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