Google katlanabilir telefonu Pixel Fold'u tanıttı: Pixel Fold kaç liraya satılacak?

Teknoloji telefonu Google, Twitter hesabından yeni akıllı telefonunu duyurdu.
Katlanabilir bir telefon olan Pixel Fold, 10 Mayıs’ta ABD’nin California eyaletinde yıllık olarak gerçekleştirilen eliştirici konferansı Google IO'nun açılış konuşması sırasında tanıtılacak.
Şirket Pixel Fold’un ile özellikleri ile ilgili ayrıntıları 10 Mayıs’taki konferans sırasında duyuracak. Ancak, Google'ın yayınladığı fotoğraf ve kısa videodan Pixel Fold’Un Z Flip veya Motorola'nın Razr redux'u gibi kapaklı değil, Samsung Galaxy Z Fold gibi kitap stilinde katlandığı görülüyor.
Ayrıca, Pixel Fold, ön tarafında tam boyutlu bir ekrana sahip olması ile dikkat çekiyor. Bir kitap gibi katlanan birçok telefon, ön tarafta daha küçük bir ekran kullanır, ancak Pixel Fold, normal, katlanmayan akıllı telefonlarda bulunanlar gibi uçtan uca bir ekranla genişliyor.
Pixel Fold'un iç ekranı uçtan uca görünmüyor. Bu katlanır ekranda, daha büyük katlanır ekran için optimize edilmiş gibi görünen bazı Android widget'ları ve kullanıcı arabirimi öğeleri görülebilir. Ayrıca iç ekranın 1840 x 2208 piksel çözünürlüğe ve cihazın maksimum 1200 nite parlaklığa ulaşacağı tahmin ediliyor.
Diğer taraftan, Pixel Fold’un kenarlarda Pro seviyesi Pixel modellerini ve bazı yeni amiral gemisi seviyesi Samsung Galaxy cihazlarını anımsatan bazı krom vurgular var. Ayrıca telefonun arkasındaki kamera çıkıntısına krom kaplama uygulandığı görülüyor.
Bu vurgular, Pixel Fold’un üst seviye bir cihaz olacağına gönderme yapıyor ve çok yüksek bir fiyatın sinyalini veriyor.
Google, Pixel Fold’un fiyatı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak, Pixel Fold’un katlanmayan Piksel telefonlardan çok daha yüksek bir fiyat etiketi ile geleceği varsayılıyor. Telefonun bin 799 dolardan (yaklaşık 35 bin lira) satışa çıkması bekleniyor.
Öte yandan, Google'ın birinci sınıf, katlanır bir akıllı telefonla ilgili haberi, akıllı telefon satışlarının derin bir düşüş içinde olduğu bir zamanda geldi.
Ayrıca tüketiciler, katlanır cihazlara, form faktörünü deneyen akıllı telefon üreticilerinin umdukları kadar hevesli davranmadı.