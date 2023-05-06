Google katlanabilir telefonu Pixel Fold'u tanıttı: Pixel Fold kaç liraya satılacak?

Ayrıca, Pixel Fold, ön tarafında tam boyutlu bir ekrana sahip olması ile dikkat çekiyor. Bir kitap gibi katlanan birçok telefon, ön tarafta daha küçük bir ekran kullanır, ancak Pixel Fold, normal, katlanmayan akıllı telefonlarda bulunanlar gibi uçtan uca bir ekranla genişliyor.