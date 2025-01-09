Google Maps şakası kaosa yol açtı: Haritaya sahte konum eklediler, yolların kapanmasına neden oldular
Bir grup arkadaşın Google Maps'i kullanarak yaptığı şaka, büyük bir kaosa yol açtı. Galler Kırsalı'nda haritalara eklenen "hayalet" markete ulaşmak isteyenler, Google'ın talimatlarını takip ederek ücra bir çiftlikteki boş bir alana ulaştı. Şikayetler sonucu Google, durumun düzeltildiğini açıkladı.
Dünyanın en popüler navigasyon uygulamalarından biri olan Google Maps, Galler kırsalında yaşanan ilginç bir şaka sonucu bazı alışverişçiler için büyük bir kaosa neden oldu.