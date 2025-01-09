Google Maps şakası kaosa yol açtı: Haritaya sahte konum eklediler, yolların kapanmasına neden oldular

Bir grup arkadaşın Google Maps'i kullanarak yaptığı şaka, büyük bir kaosa yol açtı. Galler Kırsalı'nda haritalara eklenen "hayalet" markete ulaşmak isteyenler, Google'ın talimatlarını takip ederek ücra bir çiftlikteki boş bir alana ulaştı. Şikayetler sonucu Google, durumun düzeltildiğini açıkladı.

Google Maps şakası kaosa yol açtı: Haritaya sahte konum eklediler, yolların kapanmasına neden oldular - 1

Dünyanın en popüler navigasyon uygulamalarından biri olan Google Maps, Galler kırsalında yaşanan ilginç bir şaka sonucu bazı alışverişçiler için büyük bir kaosa neden oldu.

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Google Maps şakası kaosa yol açtı: Haritaya sahte konum eklediler, yolların kapanmasına neden oldular - 2

Cyffylliog köyünde, bir grup tarafından haritalara eklenen süpermarket, market alışveriş yapmak isteyen müşterileri yanlış yönlendirerek uzak bir çiftlikteki boş tarlaya götürdü.

Google Maps şakası kaosa yol açtı: Haritaya sahte konum eklediler, yolların kapanmasına neden oldular - 3

Google'ın yönlendirmelerine uyan müşteriler, en yakın süpermarketten onlarca kilometre uzakta bulunan sahte mağazaya ulaşmaya çalıştı.

Google Maps şakası kaosa yol açtı: Haritaya sahte konum eklediler, yolların kapanmasına neden oldular - 4

Bu durum, teslimat kamyonlarını yanlış yönlendirdi ve dar yollarda sıkışıp kalmalarına yol açtı.

Bölge sakinleri, durumu sosyal medyada paylaştı ve şikayetlerde bulundu.

Google Maps şakası kaosa yol açtı: Haritaya sahte konum eklediler, yolların kapanmasına neden oldular - 5

Google, yaşanan kaosun ardından konumu güncelleyerek sahte mağazanın artık haritalarda yer almadığını açıkladı.

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