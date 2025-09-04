Google ve YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? Google ve YouTube’da erişim sorunu
Dünyanın en çok kullanılan dijital platformları arasında yer alan Google ve YouTube, 4 Eylül 2025 sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar için erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Arama motoruna girmek isteyen kullanıcılar sayfanın yüklenmediğini, YouTube’da ise videoların açılmadığını veya yükleme hatası aldıklarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Peki, Google ve YouTube çöktü mü, erişim neden sağlanamıyor?
Google ve YouTube’a 4 Eylül 2025 sabahı erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar arama motoru ve Youtube video platformuna giremedi. Peki Google ve YouTube çöktü mü, neden açılmıyor?