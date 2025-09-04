Google ve YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? Google ve YouTube’da erişim sorunu

Dünyanın en çok kullanılan dijital platformları arasında yer alan Google ve YouTube, 4 Eylül 2025 sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar için erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Arama motoruna girmek isteyen kullanıcılar sayfanın yüklenmediğini, YouTube’da ise videoların açılmadığını veya yükleme hatası aldıklarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Peki, Google ve YouTube çöktü mü, erişim neden sağlanamıyor?

Google ve YouTube’a 4 Eylül 2025 sabahı erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar arama motoru ve Youtube video platformuna giremedi. Peki Google ve YouTube çöktü mü, neden açılmıyor?

GOOGLE VE YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

Yaşanan sorunla ilgili henüz Google cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kullanıcı raporlarına göre erişim sıkıntıları Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Amerika’nın bazı bölgelerinde de görüldü. Bu tür sorunlar genellikle sunucu kaynaklı geçici aksaklıklar, bakım çalışmaları ya da ani trafik yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkabiliyor.

SOSYAL MEDYADA "GOOGLE ÇÖKTÜ" PAYLAŞIMLARI

Kullanıcılar, özellikle Twitter (X) üzerinden “Google çöktü”, “YouTube açılmıyor” etiketleriyle yoğun paylaşımlar yapmaya başladı. Birçok kişi yaşadığı erişim sorununu dile getirirken, bazıları da VPN kullanarak sorunu aşmaya çalıştığını belirtti.

DAHA ÖNCE DE BENZER SORUNLAR YAŞANMIŞTI

Google ve YouTube, geçmişte de kısa süreli teknik aksaklıklar nedeniyle kullanıcılarına hizmet verememişti. Özellikle YouTube’un dünya genelinde birkaç saat kapalı kaldığı 2020 yılındaki kesinti hala akıllarda. Bu nedenle yaşanan son erişim sorununun da kısa sürede çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Downdetector verilerine göre kesintinin global çapta olduğu gözlemleniyor. 

Google servislerindeki kesintinin, başlıca Doğu Avrupa olmak üzere bazı ülkeleri de etkilediği belirtiliyor.

