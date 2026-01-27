Google telefonları yasa dışı dinledi. 68 milyon dolar ceza yedi
27.01.2026 12:16
Son Güncelleme: 27.01.2026 12:26
Erdem Güzel
Teknoloji devi Google'a ABD mahkemelerinden dev ceza geldi. Yasa dışı şekilde akıllı telefonlarda dinleme yapan ve reklamverenlerle paylaşan Google davacılarla anlaşmak için 68 milyon Dolar ödeyecek.
GOOGLE BİZİ İZİNSİZ DİNLİYOR
Google, sesli asistan sistemlerinin akıllı telefon ve asistan cihazlarıyla özel konuşmaları kaydetmekle ve bunları reklam veren şirketlerle paylaşmakla suçlanarak mahkemeye verilmişti.
Google, sesli asistanının yalnızca tüketiciler "Hey Google" gibi bir etkinleştirme ifadesi söylediğinde insanların konuşmalarını kaydedeceğini belirtirken, tüketiciler cihazlarının bu çağrıyı yapmadan bile onları kaydettiğini iddia etti. Bazı davacılar, Google cihazlarının finansal konular, kişisel kararlar ve iş hakkında özel konuşmaları kaydettiğini belirtti.
Toplu açılan dava ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görülürken davada anlaşmaya gidileceği belirtilirken anlaşmaya göre Google'ın tüm tüketici taleplerini, mahkeme tarafından onaylanan avukat ücretlerini ve diğer masrafları ödeyecek bir fona 68 milyon dolar aktarması bekleniyor.
Google'ın uzun sürebilecek belirsiz bir yargı sürecinden ve bunun maliyetinden kaçınmak için anlaşmayı kabul ettiği belirtiliyor.
APPLE DA AYNI SUÇTAN TAZMİNAT ÖDÜYOR
Anlaşmaya göre, tüketiciler en fazla üç Google cihazı için tazminat talebinde bulunabilecekler, ancak bireylerin alacağı miktar, kaç talepte bulunduklarına bağlı olacak.
Bu anlaşma, Apple'ın Siri sesli asistanının özel veya gizli konuşmaları dinlediği iddiasıyla açılan toplu dava ile benzerlik taşıyor. Apple cihaz sahipleri bu ay, kişi başına yaklaşık 8 ila 40 dolar arasında değişen 95 milyon dolarlık anlaşmadan ödeme alıyorlar.