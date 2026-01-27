Google telefonları yasa dışı dinledi. 68 milyon dolar ceza yedi

Google, sesli asistan sistemlerinin akıllı telefon ve asistan cihazlarıyla özel konuşmaları kaydetmekle ve bunları reklam veren şirketlerle paylaşmakla suçlanarak mahkemeye verilmişti.

Google, sesli asistanının yalnızca tüketiciler "Hey Google" gibi bir etkinleştirme ifadesi söylediğinde insanların konuşmalarını kaydedeceğini belirtirken, tüketiciler cihazlarının bu çağrıyı yapmadan bile onları kaydettiğini iddia etti. Bazı davacılar, Google cihazlarının finansal konular, kişisel kararlar ve iş hakkında özel konuşmaları kaydettiğini belirtti.



Toplu açılan dava ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görülürken davada anlaşmaya gidileceği belirtilirken anlaşmaya göre Google'ın tüm tüketici taleplerini, mahkeme tarafından onaylanan avukat ücretlerini ve diğer masrafları ödeyecek bir fona 68 milyon dolar aktarması bekleniyor.

Google'ın uzun sürebilecek belirsiz bir yargı sürecinden ve bunun maliyetinden kaçınmak için anlaşmayı kabul ettiği belirtiliyor.