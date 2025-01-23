Google’dan yarım Ay'ın yükselişine özel Doodle! Ay döngüsü nedir, nasıl gerçekleşir?
23 Ocak 2025 tarihinde Google, kullanıcılarını Ay’ın evrelerini vurgulayan interaktif ve dikkat çekici bir Doodle ile karşıladı. Google "Yarım Ay'ın Yükselişi" isimli doodle tasarımı ile, Ay’ın döngüsüne dair farkındalığı artırmayı hedeflerken eğitici ve eğlenceli bir oyun deneyimi sundu. Peki, Ay döngüsü nedir, nasıl gerçekleşir?
Google Ay döngüsünü özel bir oyun hazırlayarak doodle'a taşıdı. Oyunun içeriğinde, kullanıcılar Ay’ın evrelerini sıralamak, Ay’ın gökyüzündeki döngüsünü tamamlamasına yardımcı olmak gibi eğlenceli görevlerle karşılaştılar.