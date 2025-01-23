Google’dan yarım Ay'ın yükselişine özel Doodle! Ay döngüsü nedir, nasıl gerçekleşir?

23 Ocak 2025 tarihinde Google, kullanıcılarını Ay’ın evrelerini vurgulayan interaktif ve dikkat çekici bir Doodle ile karşıladı. Google "Yarım Ay'ın Yükselişi" isimli doodle tasarımı ile, Ay’ın döngüsüne dair farkındalığı artırmayı hedeflerken eğitici ve eğlenceli bir oyun deneyimi sundu. Peki, Ay döngüsü nedir, nasıl gerçekleşir?

Google’dan yarım Ay'ın yükselişine özel Doodle! Ay döngüsü nedir, nasıl gerçekleşir? - 1

Google Ay döngüsünü özel bir oyun hazırlayarak doodle'a taşıdı. Oyunun içeriğinde, kullanıcılar Ay’ın evrelerini sıralamak, Ay’ın gökyüzündeki döngüsünü tamamlamasına yardımcı olmak gibi eğlenceli görevlerle karşılaştılar.

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Google’dan yarım Ay'ın yükselişine özel Doodle! Ay döngüsü nedir, nasıl gerçekleşir? - 2

Hem çocuklar hem de yetişkinler için tasarlanan bu interaktif deneyim, Ay’ın evrensel bir doğal fenomen olarak yaşamımızdaki önemini hatırlattı. Google’ın bu yaratıcı yaklaşımı, bilimle sanatı buluşturan, eğlendirirken eğiten bir platform sunarak kullanıcılarından büyük ilgi gördü. Ay’ın döngüsüne dair farkındalığı artırmayı amaçlayan bu anlamlı Doodle, gökyüzüne ve doğal olaylara olan merakın yeniden canlanmasına katkı sağladı.

Google’dan yarım Ay'ın yükselişine özel Doodle! Ay döngüsü nedir, nasıl gerçekleşir? - 3

AY DÖNGÜSÜ NEDİR?

Ay döngüsü, Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi sırasında farklı şekillerde görünen evrelerinin tamamını kapsayan yaklaşık 29,5 günlük bir süreçtir. Bu döngü, Ay’ın Güneş ışığını nasıl yansıttığına ve Dünya'dan nasıl göründüğüne bağlı olarak şekillenir. Ay döngüsü, hem antik kültürlerde hem de modern yaşamda takvimlerin oluşturulmasında ve doğa olaylarının takibinde önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda gelgitler ve doğal olaylar üzerinde de etkisi olduğu bilinmektedir. Ay'ın hareketi sırasında dört ana evre ve dört ara evre meydana gelir:


Google’dan yarım Ay'ın yükselişine özel Doodle! Ay döngüsü nedir, nasıl gerçekleşir? - 4

Ana Evreler:

Yeni Ay (Yeniay):

Ay, Dünya ile Güneş arasında yer alır ve Güneş ışığını doğrudan alamadığı için gökyüzünde görünmez. Bu evre, döngünün başlangıcı olarak kabul edilir.

İlk Dördün:

Ay, Dünya etrafındaki yolculuğunun dörtte birini tamamlar. Bu evrede, Ay’ın sağ yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.

Dolunay:

Ay, Dünya’nın tam zıt tarafında yer alır ve Güneş ışığını tam olarak alır. Bu evrede, Ay’ın tamamı parlak bir şekilde gözlemlenir. Gece gökyüzünde en parlak olduğu andır.

Son Dördün:

Ay, döngüsünün dörtte üçünü tamamlar ve bu kez sol yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.

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