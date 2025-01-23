Google’dan yarım Ay'ın yükselişine özel Doodle! Ay döngüsü nedir, nasıl gerçekleşir?

AY DÖNGÜSÜ NEDİR?

Ay döngüsü, Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi sırasında farklı şekillerde görünen evrelerinin tamamını kapsayan yaklaşık 29,5 günlük bir süreçtir. Bu döngü, Ay’ın Güneş ışığını nasıl yansıttığına ve Dünya'dan nasıl göründüğüne bağlı olarak şekillenir. Ay döngüsü, hem antik kültürlerde hem de modern yaşamda takvimlerin oluşturulmasında ve doğa olaylarının takibinde önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda gelgitler ve doğal olaylar üzerinde de etkisi olduğu bilinmektedir. Ay'ın hareketi sırasında dört ana evre ve dört ara evre meydana gelir:





