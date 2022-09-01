Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti

Nikita Kruşçev'den bu yana ilk kez bir Rus lidere resmi tören düzenlenmeyecek. Ancak Kremlin Sözcüsü, cenazenin tören kıtası gibi devlet töreninde yapılan bazı uygulamaları içereceğini belirtti. Töreni hükümetin organize edeceğini ifade etti.