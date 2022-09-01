Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti

Haberler - ntv.com.tr 01.09.2022 - 21:18 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 21:23
Svyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, 30 Ağustos tarihinde tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.
Gorbaçov'un naaşı, hastanenin yas salonunda ziyarete açıldı.
Gorbaçov'un cenaze töreni Cumartesi günü yapılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cenazeye katılmayacağı açıklandı.
Kremlin Sözcüsü, Başkan'ın programının cenazeye katılmasına imkan vermediğini, bu nedenle hastane ziyaretine karar verdiğini söyledi.
Moskova Merkez Klinik Hastanesi'ne giderek Gorbaçov'a son görevini gerçekleştiren Putin, bir buket kırmızı gülü Gorbaçov'un tabutuna koyarken görüntülendi.
Sovyetler Birliği'nin son lideri için devlet töreni de yapılmayacak.
Nikita Kruşçev'den bu yana ilk kez bir Rus lidere resmi tören düzenlenmeyecek. Ancak Kremlin Sözcüsü, cenazenin tören kıtası gibi devlet töreninde yapılan bazı uygulamaları içereceğini belirtti. Töreni hükümetin organize edeceğini ifade etti.
Gorbaçov'un halefi, Putin'in selefi Boris Yeltsin için "Kurtarıcı İsa Katedrali"nde cenaze yapılmış, tören televizyondan canlı yayınlanmıştı.
Putin'in cenazeye katılmaması ve devlet töreni düzenlenmemesi, Kremlin'in Gorbaçov'un mirası konusunda belirsiz bir tutum sergilediğini gösteriyor. Devlet televizyonunun yayınlarında Gorbaçov'a tarihsel bir figür olarak yaklaşıldı. Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünde sorumluluğu olduğuna da vurgu yapıldı.
Putin, çöküşü, 20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi olarak nitelemişti.
Gorbaçov'dan Batı'da övgüyle söz edilse de son Sovyet lideri ülke içinde de popüler bir isim değil.
Putin'in, bu nedenle de Gorbaçov'a mesafeli durduğu belirtiliyor.