Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti

Sovyetler Birliği'nin 91 yaşında ölen son lideri Mihail Gorbaçov için Cumartesi günü cenaze töreni düzenlenecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Gorbaçov'un naaşını ziyaret edip çiçek bıraktı ama cenaze törenine katılmayacak. Eski lider için devlet töreni de yapılmayacak.

Haberler - ntv.com.tr 01.09.2022 - 21:18 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 21:23

Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti - 1

Svyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, 30 Ağustos tarihinde tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.

Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti - 2

Gorbaçov'un naaşı, hastanenin yas salonunda ziyarete açıldı.

Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti - 3

Gorbaçov'un cenaze töreni Cumartesi günü yapılacak. Devlet Başkanı 'in cenazeye katılmayacağı açıklandı.

Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti - 4

Kremlin Sözcüsü, Başkan'ın programının cenazeye katılmasına imkan vermediğini, bu nedenle hastane ziyaretine karar verdiğini söyledi.

Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti - 5

Moskova Merkez Klinik Hastanesi'ne giderek Gorbaçov'a son görevini gerçekleştiren Putin, bir buket kırmızı gülü Gorbaçov'un tabutuna koyarken görüntülendi.

Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti - 6

Sovyetler Birliği'nin son lideri için devlet töreni de yapılmayacak.

Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti - 7

Nikita Kruşçev'den bu yana ilk kez bir Rus lidere resmi tören düzenlenmeyecek. Ancak Kremlin Sözcüsü, cenazenin tören kıtası gibi devlet töreninde yapılan bazı uygulamaları içereceğini belirtti. Töreni hükümetin organize edeceğini ifade etti.

Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti - 8

Gorbaçov'un halefi, Putin'in selefi Boris Yeltsin için "Kurtarıcı İsa Katedrali"nde cenaze yapılmış, tören televizyondan canlı yayınlanmıştı.

Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti - 9

Putin'in cenazeye katılmaması ve devlet töreni düzenlenmemesi, Kremlin'in Gorbaçov'un mirası konusunda belirsiz bir tutum sergilediğini gösteriyor. Devlet televizyonunun yayınlarında Gorbaçov'a tarihsel bir figür olarak yaklaşıldı. Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünde sorumluluğu olduğuna da vurgu yapıldı.

Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti - 10

Putin, çöküşü, 20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi olarak nitelemişti.

Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti - 11

Gorbaçov'dan Batı'da övgüyle söz edilse de son Sovyet lideri ülke içinde de popüler bir isim değil.
Putin'in, bu nedenle de Gorbaçov'a mesafeli durduğu belirtiliyor.

Gorbaçov için devlet töreni yapılmayacak: Putin böyle veda etti - 12

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