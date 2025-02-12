Görenler 18 yaşında olduğuna inanmıyor: Çocuk bedeninde mahsur bırakan hastalık sonu oldu

Dünyada yalnızca 18 kişide görüldüğü bilinen NUBPL mitokondriyal hastalığı, genetik bir rahatsızlık olup çoklu organ yetmezliğine yol açabiliyor.

10 yaşındayken teşhis konan Elena, İtalya'daki bilinen tek vaka oldu. Hastalık, vücudun düzgün gelişmesini engelleyerek, DNA'da ciddi mutasyonlara neden oluyor. Bu durum, kemiklerin, kasların ve diğer dokuların düzgün şekillenememesi anlamına geliyor.

Beyni de etkilediği belirlenen NUBPL hastalığı; nöbet, zihinsel engel ve kas koordinasyon eksikliğine zemin hazırlayan ataksi gibi sorunları da beraberinde getirebiliyor. NUBPL Vakfı, bu hastalığın belirtilerinin 3 ila 18 aylık bebeklerde görülebileceğini ifade ediyor.