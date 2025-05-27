Görgü tanıkları anlattı: Liverpool'daki saldırıda ambulans ayrıntısı

"AMBULANSIN YANINDAN BELİRİP İNSANLARI EZDİ"

Harry Rashid isimli görgü tanığının anlattıkları ise olaydaki ambulans detayını ortaya koydu. Eşi ve iki küçük kızıyla birlikte geçit törenine katılan 48 yaşındaki Rashid, olayın yaklaşık 3 metre kadar ötelerinde gerçekleştiğini belirtti. “Kalabalığın içindeydik, çok dar bir sokak olduğu için nerede olacağımız konusunda kontrol bizde değildi” diyen adam, “Araç sağımıza geldi. Park halindeki bir ambulansın hemen yanından belirdi. Bu araç sağdan geldi ve yanımızdaki tüm insanlara çarptı” bilgisini verdi. Rashid ayrıca aracın çok hızlı gittiğini de aktardı. Rashid’in anlattığına göre, kalabalık, ardından aracın camlarını kırmaya çalıştı.