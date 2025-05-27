Görgü tanıkları anlattı: Liverpool'daki saldırıda ambulans ayrıntısı

Premier Lig şampiyonluğu kutlamaları sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına daldığı olayın görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı.

Görgü tanıkları anlattı: Liverpool'daki saldırıda ambulans ayrıntısı - 1

İngiltere’nin Liverpool kentinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir aracın kalabalığa dalması sonucu 47 kişinin yaralandığı olayın yeni detayları İngiltere basınına yansıdı. İngiltere makamlarının “terör saldırısı” olmadığını ve “münferit bir olay” olduğun söylediği saldırının failinin olası saik ve saiklerini görgü tanıklarının anlattıkları ortaya koydu.

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Görgü tanıkları anlattı: Liverpool'daki saldırıda ambulans ayrıntısı - 2

"İNSANLAR ARACIN PEŞİNDEN KOŞTU"

The Independent gazetesinin haberine göre, Sky News kanalına konuşan, geçit törenini arkadaşının evinden izlediğini anlatan Natasha Rinaldi isimli görgü tanığı, “O kadar çok ses vardı ki… Sonra pencereden dışarı baktık ve aracın insanları ezdiğini gördük. Ardından insanlar sürücünün peşinden gitmek için koşturmaya başladı ve aracın (camlarını) kırmaya çalıştılar. Polis, engel olmak ve insanları uzaklaştırmak için her şeyi yaptı” dedi. Olay yerindeki insanların aracı durdurmayı başardığını belirten görgü tanığı, aracın camlarına vurduklarını ve sürücü ile konuşmaya çalıştıklarını anlattı. 

Görgü tanıkları anlattı: Liverpool'daki saldırıda ambulans ayrıntısı - 3

"AMBULANSIN YANINDAN BELİRİP İNSANLARI EZDİ"

Harry Rashid isimli görgü tanığının anlattıkları ise olaydaki ambulans detayını ortaya koydu. Eşi ve iki küçük kızıyla birlikte geçit törenine katılan 48 yaşındaki Rashid, olayın yaklaşık 3 metre kadar ötelerinde gerçekleştiğini belirtti. “Kalabalığın içindeydik, çok dar bir sokak olduğu için nerede olacağımız konusunda kontrol bizde değildi” diyen adam, “Araç sağımıza geldi. Park halindeki bir ambulansın hemen yanından belirdi. Bu araç sağdan geldi ve yanımızdaki tüm insanlara çarptı” bilgisini verdi. Rashid ayrıca aracın çok hızlı gittiğini de aktardı. Rashid’in anlattığına göre, kalabalık, ardından aracın camlarını kırmaya çalıştı. 

Görgü tanıkları anlattı: Liverpool'daki saldırıda ambulans ayrıntısı - 4

"AMBULANS DOĞAL BİR BARİYER İŞLEVİ GÖRDÜ"

BBC’ye konuşan bir başka görgü tanığı da bir ambulansın olay sırasında nasıl “bariyer" işlevi gördüğünü anlattı. Aracın ailesini kelimenin tam anlamıyla kıl payı pas geçtiğini anlatan görgü tanığı, bir ambulansın “yoğun” kalabalığın arasından geçtiğini, bu esnada önlerinden çığlık seslerinin geldiğini ve aniden koyu renk bir aracın kalabalığın içinden geçtiğini gördüklerini anlattı. Ambulansın “doğal bir bariyer gibi davrandığını ve aracı yavaşlattığını” belirten görgü tanığı, ancak yine de aracın durmak gibi bir niyetinin olmadığını belirtti. 

Görgü tanıkları anlattı: Liverpool'daki saldırıda ambulans ayrıntısı - 5

SÜRÜCÜ, SARHOŞ MUYDU?

Daily Mail gazetesi ise aracın sürücüsünün sarhoş olup olmadığı sorusunu mercek altına aldı. Buna göre, görgü tanıklarından biri, sürücünün sarhoş olabileceğini çünkü onu yakınlardaki Hooters barından çıkarken gördüğünü ileri sürdü. Gazetenin değerlendirmesine göre, aracın barın dışında durduğu görüldüğünden bu iddia doğru değilmiş gibi görünüyordu.

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