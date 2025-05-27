Görgü tanıkları anlattı: Liverpool'daki saldırıda ambulans ayrıntısı
Premier Lig şampiyonluğu kutlamaları sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına daldığı olayın görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı.
İngiltere’nin Liverpool kentinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir aracın kalabalığa dalması sonucu 47 kişinin yaralandığı olayın yeni detayları İngiltere basınına yansıdı. İngiltere makamlarının “terör saldırısı” olmadığını ve “münferit bir olay” olduğun söylediği saldırının failinin olası saik ve saiklerini görgü tanıklarının anlattıkları ortaya koydu.