Görkemli balodan kareler: Donald ve Melania Trump'ın zafer dansı!

Dün akşam düzenlenen yemin töreni sonrası resmen başkanlığı devralan Donald Trump, geleneksel yemin töreni balosuna eşi ile birlikte katıldı. ABD'nin 47. başkanı ilk dansını silahlı kuvvetler için düzenlenen baloda yaptı. Trump ailesinin en büyük çocukları da eşleriyle birlikte dans pistinde çifte katıldı. İşte görkemli balodan dikkat çeken anlar...

Görkemli balodan kareler: Donald ve Melania Trump'ın zafer dansı! - 1

YEMİN EDEREK GÖREVİ DEVRALDI

ABD'de seçimlerden zaferle ayrılan Donald Trump, yemin ederek başkanlık koltuğunu Joe Biden'dan resmen devraldı.

Trump merakla beklenen konuşmasına, "ABD'nin altın çağı şimdi başlıyor. Artık herkes bize saygı gösterecek. Amerika’yı yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı." ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Görkemli balodan kareler: Donald ve Melania Trump'ın zafer dansı! - 2

YEMİN TÖRENİNİN İLK DANSI

Donald ve Melania Trump, yemin töreninin ilk dansını silahlı kuvvetler için düzenlenen bir baloda yaptı.

Beyaz Saray'da bir dizi başkanlık kararnamesi imzaladıktan sonra smokin giyen ABD Başkanı, Başkomutanlık balosunda First Lady ile birlikte dans etti.

Görkemli balodan kareler: Donald ve Melania Trump'ın zafer dansı! - 3

SİYAH VE BEYAZ ŞIKLIK

First Lady Melania Trump ise siyah beyaz askısız bir elbise ve siyah bir gerdanlık tercih etti.

Trump yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan askerlere Amerika'nın kendi "Demir Kubbe'sini" inşa edeceğini söyledi.

Görkemli balodan kareler: Donald ve Melania Trump'ın zafer dansı! - 4

ÇOCUKLARI DA DANSA KATILDI

Çifte dans pistinde Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance da eşlik etti.

Trump ailesinin en büyük çocukları ve eşleri de dans pistinde çifte katıldı.

Aile, The Righteous Brothers'ın 'Unchained Melody' parçası eşliğinde dans etti.

Görkemli balodan kareler: Donald ve Melania Trump'ın zafer dansı! - 5

ASKERLERLE DANS ETTİLER

Çiftler daha sonra gelenek gereği askerlerle dans etti.

Başkomutan Balosu, ordunun altı koluna adandı ve katılımcıların çoğu resmi üniformalarını giydi.

Görkemli balodan kareler: Donald ve Melania Trump'ın zafer dansı! - 6

"KIM JONG UN NASIL?"

Trump sahneden inmeden önce dev ekranlarda görünen Güney Kore'deki askerlerle sohbet etti.

ABD Başkanı gülerek, "Biz orada nasılız? Kim Jong Un nasıl?" diye sordu.

İlk döneminde Kuzey Kore Lideri Kim ile üç kez görüştü ancak nükleer silahsızlanma anlaşmasına varılamadı. 

Görkemli balodan kareler: Donald ve Melania Trump'ın zafer dansı! - 7
Görkemli balodan kareler: Donald ve Melania Trump'ın zafer dansı! - 8
Görkemli balodan kareler: Donald ve Melania Trump'ın zafer dansı! - 9
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