Görkemli balodan kareler: Donald ve Melania Trump'ın zafer dansı!

"KIM JONG UN NASIL?"

Trump sahneden inmeden önce dev ekranlarda görünen Güney Kore'deki askerlerle sohbet etti.

ABD Başkanı gülerek, "Biz orada nasılız? Kim Jong Un nasıl?" diye sordu.

İlk döneminde Kuzey Kore Lideri Kim ile üç kez görüştü ancak nükleer silahsızlanma anlaşmasına varılamadı.