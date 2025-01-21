Görkemli balodan kareler: Donald ve Melania Trump'ın zafer dansı!
Dün akşam düzenlenen yemin töreni sonrası resmen başkanlığı devralan Donald Trump, geleneksel yemin töreni balosuna eşi ile birlikte katıldı. ABD'nin 47. başkanı ilk dansını silahlı kuvvetler için düzenlenen baloda yaptı. Trump ailesinin en büyük çocukları da eşleriyle birlikte dans pistinde çifte katıldı. İşte görkemli balodan dikkat çeken anlar...
YEMİN EDEREK GÖREVİ DEVRALDI
ABD'de seçimlerden zaferle ayrılan Donald Trump, yemin ederek başkanlık koltuğunu Joe Biden'dan resmen devraldı.
Trump merakla beklenen konuşmasına, "ABD'nin altın çağı şimdi başlıyor. Artık herkes bize saygı gösterecek. Amerika’yı yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı." ifadelerini kullandı.