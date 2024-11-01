Görme engelli çift, oğullarının ölümünü fark etmedi: Dört gün boyunca cesediyle kaldılar!

Pramod'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Pramod’un alkolizmle mücadele ettiği ve eşinin onu iki kızıyla terk ettiği belirtildi.

Çiftin olay sonrası şehrin başka bir yerinde yaşayan büyük oğulları Pradeep'in yanına taşındığı aktarıldı.