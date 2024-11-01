Görme engelli çift, oğullarının ölümünü fark etmedi: Dört gün boyunca cesediyle kaldılar!
Hindistan'ın Haydarabad kentinde trajik bir olay yaşandı. 60 ve 65 yaşlarında olan görme engelli yaşlı çift, birlikte yaşadıkları 30 yaşındaki oğullarının öldüğünü fark etmedi. Görme engelli çift, dört gün boyunca oğullarının cansız bedeniyle birlikte kaldılar. Olay, komşuların kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı.
Hindistan'ın Haydarabad kentinde trajik bir olay yaşandı.
60 yaşındaki Kaluva Ramana ve 65 yaşındaki Shantikumara Kumari, 30 yaşındaki oğulları Pramod’un ölümünün ardından dört gün boyunca onunla birlikte yaşadı.