Görme engelli çift, oğullarının ölümünü fark etmedi: Dört gün boyunca cesediyle kaldılar!

Hindistan'ın Haydarabad kentinde trajik bir olay yaşandı. 60 ve 65 yaşlarında olan görme engelli yaşlı çift, birlikte yaşadıkları 30 yaşındaki oğullarının öldüğünü fark etmedi. Görme engelli çift, dört gün boyunca oğullarının cansız bedeniyle birlikte kaldılar. Olay, komşuların kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Görme engelli çift, oğullarının ölümünü fark etmedi: Dört gün boyunca cesediyle kaldılar! - 1

Hindistan'ın Haydarabad kentinde trajik bir olay yaşandı. 

60 yaşındaki Kaluva Ramana ve 65 yaşındaki Shantikumara Kumari, 30 yaşındaki oğulları Pramod’un ölümünün ardından dört gün boyunca onunla birlikte yaşadı.

DÜNYA HABERLERİ

Görme engelli çift, oğullarının ölümünü fark etmedi: Dört gün boyunca cesediyle kaldılar! - 2

Görme engelli olan çift, oğullarını yiyecek ve su istemek için defalarca aradılar, ancak cevap alamadılar.

Olay, komşuların evden gelen yoğun kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Görme engelli çift, oğullarının ölümünü fark etmedi: Dört gün boyunca cesediyle kaldılar! - 3

Komşular, durumu polise bildirince ekipler, çiftin yarı baygın halde, ağızlarından köpükler gelirken, oğullarının çürümüş cesedinin yanında buldu.

Olay yerine gelen yetkililer, çifte  acil müdahalede bulundular. 

Görme engelli çift, oğullarının ölümünü fark etmedi: Dört gün boyunca cesediyle kaldılar! - 4

Polis, Pramod'un dört gün önce ailesine yemek servisi yaptıktan sonra uykusunda öldüğünü tahmin ediyor.

Olayla ilgili açıklama yapan polis memuru, oğullarının ölümünden sonraki günlerde komşuların, seslerinin zayıf ve kısık olması nedeniyle ikilinin bağırışlarını duymamış olabileceklerini söyledi.

Görme engelli çift, oğullarının ölümünü fark etmedi: Dört gün boyunca cesediyle kaldılar! - 5

Pramod'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Pramod’un alkolizmle mücadele ettiği ve eşinin onu iki kızıyla terk ettiği belirtildi.

Çiftin olay sonrası şehrin başka bir yerinde yaşayan büyük oğulları Pradeep'in yanına taşındığı aktarıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER