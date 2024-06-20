Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor
İsrailliler, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için esir takası anlaşması, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gitme talebiyle düzenledikleri gösterileri bu hafta da sürdürdü.
İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı Batı Kudüs’teki İsrail Gazze Caddesi’nde (Azza Street) düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.