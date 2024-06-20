Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor

İsrailliler, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için esir takası anlaşması, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gitme talebiyle düzenledikleri gösterileri bu hafta da sürdürdü.

Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 1

İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı Batı Kudüs’teki İsrail Gazze Caddesi’nde (Azza Street) düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 2

Başbakan Netanyahu’nun konutunun bulunduğu caddedeki protestocular, üzerinde, “esir takası anlaşmasını kabul edin”, “seçimler hemen şimdi”, “sen baştasın, sen suçlusun” yazılı pankartlar taşırken, hükümet aleyhine slogan attı.

Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 3

Öte yandan kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de protesto gösterisi düzenlendi.

Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 4

İsrailliler, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 5

Göstericiler, Lübnan sınırında Hizbullah'ın füze ve insansız hava araçlı (İHA) saldırıları nedeniyle çıkan yangınlardan etkilenen yerleşim birimlerinin adlarının yazılı olduğu pankartlar da taşıdı.

Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 6

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 7

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 8

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 549 Filistinli hayatını kaybetti.

Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 9
Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 10
Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 11
Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 12
Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 13
Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 14
Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 15
Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 16
Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 17
Gösteriler bu hafta da devam etti: İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar sürüyor - 18
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