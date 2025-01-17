Gözaltına alınan ilk başkanın hücresi: "Mısır gevreği ve yerde bir battaniye"

Güney Kore tarihinde ilk kez bir devlet başkanı görevdeyken gözaltına alındı. Washington Post'a göre Yoon Suk Yeol, Seul Gözaltı Merkezi'nde tek kişilik bir hücrede tutuluyor. Bu hücrede diğer mahkumlarla eşit koşullarda tutulduğu aktarılan Yoon, yetkililer tarafından 10 saatten uzun süre sorgulandı. Hücrelerde genellikle yere serilerek geçici yatak görevi gören kalın battaniyeler bulunduğu aktarılırken, Yoon'un ölümcül olabilecek hiçbir eşya bulundurmasına izin verilmiyor. Ülkenin eski savunma bakanı ve sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya olan Kim Yong Hyun, geçen ay farklı bir tesiste hapishanenin verdiği iç çamaşırlarını kullanarak kendini asmaya çalışmıştı.

Gözaltına alınan ilk başkanın hücresi: "Mısır gevreği ve yerde bir battaniye" - 1

TEK KİŞİLİK HÜCREDE TUTULUYOR

Geçtiğimiz ay görevden alınan Yoon Suk Yeol, görevdeyken gözaltına alınan ilk Güney Kore devlet başkanı oldu.

Amerikan gazetesi Washington Post, Yoon'un tutulduğu gözaltı merkezindeki koşulları aktardı.

Washington Post'un haberine göre Yoon, Seul Gözaltı Merkezi'nde tek kişilik bir hücrede tutuluyor.

Burada kendisine alıştığı zengin öğünlere hiç benzemeyen mısır gevreği, haşlanmış yumurta, kuruyemiş ve sütten oluşan bir kahvaltı servis ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gözaltına alınan ilk başkanın hücresi: "Mısır gevreği ve yerde bir battaniye" - 2

GÜNEY KORE TARİHİNDE BİR İLK

Güney Kore'nin gözaltı merkezleri, eski başkanlardan iş insanlarına kadar yüksek profilli tutuklular konusunda oldukça deneyimli. Ancak Güney Kore tarihinde ilk kez görevdeki bir başkan bu merkezlerde tutuluyor.

Yoon, sıkıyönetim ilan etme ve karşı partinin milletvekillerini tutuklatma girişiminde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak ayaklanma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Güney Koreli lider, geçtiğimiz ay görevden alındığında başkanlık yetkileri de askıya alındı.

Ancak teknik olarak Anayasa Mahkemesi kararı incelerken görevde kalmaya devam ediyor.

Gözaltına alınan ilk başkanın hücresi: "Mısır gevreği ve yerde bir battaniye" - 3

10 SAATTEN UZUN SÜRE SORGULANDI

Yoon, çarşamba sabahı gözaltına alındıktan sonra Seul'ün güneyindeki Yüksek Rütbeli Yetkililer Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'ne götürüldü.

Savcılar onu 10 saatten uzun süre sorguladı. Yoon, işbirliği yapmayı reddetti.

Gözaltına alınan ilk başkanın hücresi: "Mısır gevreği ve yerde bir battaniye" - 4

HÜCRELERDE YER YATAĞI BULUNUYOR

Güvenlik ekibi, Yoon'un tutulduğu hücre hakkında ayrıntı vermeyi reddetti.

Hücrelerde genellikle yere serilerek geçici yatak görevi gören kalın battaniyeler bulunduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan ilk başkanın hücresi: "Mısır gevreği ve yerde bir battaniye" - 5

ÖLÜMCÜL EŞYALAR BULUNDURMAK YASAK

Hücrelerdeki tuvaletlerin ise genellikle duvarlarla çevrili olduğu ve bu duvarların ıslah memurlarının potansiyel intihar girişimlerini izleyebilmeleri için yarı saydam olduğu belirtildi.

Yoon'un da diğer mahkumlar gibi kemer veya kravat gibi potansiyel olarak ölümcül eşyalar almasına izin verilmedi.

Gözaltına alınan ilk başkanın hücresi: "Mısır gevreği ve yerde bir battaniye" - 6

SAVUNMA BAKANI İNTİHARA KALKIŞTI

Güney Kore'nin eski savunma bakanı ve sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya olan Kim Yong Hyun, geçen ay farklı bir tesiste hapishanenin verdiği iç çamaşırlarını kullanarak kendini asmaya çalışmıştı.

Gözaltına alınan ilk başkanın hücresi: "Mısır gevreği ve yerde bir battaniye" - 7

1987'de inşa edilen Seul Gözaltı Merkezi, daha önce de yüksek profilli mahkumların tutulduğu bir kurum olarak hizmet verdi.

2021'de Samsung patronu Jay Y. Lee, yolsuzlukla suçlandıktan sonra burada gözaltına alınmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER