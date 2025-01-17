Gözaltına alınan ilk başkanın hücresi: "Mısır gevreği ve yerde bir battaniye"

ÖLÜMCÜL EŞYALAR BULUNDURMAK YASAK

Hücrelerdeki tuvaletlerin ise genellikle duvarlarla çevrili olduğu ve bu duvarların ıslah memurlarının potansiyel intihar girişimlerini izleyebilmeleri için yarı saydam olduğu belirtildi.

Yoon'un da diğer mahkumlar gibi kemer veya kravat gibi potansiyel olarak ölümcül eşyalar almasına izin verilmedi.