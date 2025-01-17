Gözaltına alınan ilk başkanın hücresi: "Mısır gevreği ve yerde bir battaniye"
Güney Kore tarihinde ilk kez bir devlet başkanı görevdeyken gözaltına alındı. Washington Post'a göre Yoon Suk Yeol, Seul Gözaltı Merkezi'nde tek kişilik bir hücrede tutuluyor. Bu hücrede diğer mahkumlarla eşit koşullarda tutulduğu aktarılan Yoon, yetkililer tarafından 10 saatten uzun süre sorgulandı. Hücrelerde genellikle yere serilerek geçici yatak görevi gören kalın battaniyeler bulunduğu aktarılırken, Yoon'un ölümcül olabilecek hiçbir eşya bulundurmasına izin verilmiyor. Ülkenin eski savunma bakanı ve sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya olan Kim Yong Hyun, geçen ay farklı bir tesiste hapishanenin verdiği iç çamaşırlarını kullanarak kendini asmaya çalışmıştı.
TEK KİŞİLİK HÜCREDE TUTULUYOR
Geçtiğimiz ay görevden alınan Yoon Suk Yeol, görevdeyken gözaltına alınan ilk Güney Kore devlet başkanı oldu.
Amerikan gazetesi Washington Post, Yoon'un tutulduğu gözaltı merkezindeki koşulları aktardı.
Washington Post'un haberine göre Yoon, Seul Gözaltı Merkezi'nde tek kişilik bir hücrede tutuluyor.
Burada kendisine alıştığı zengin öğünlere hiç benzemeyen mısır gevreği, haşlanmış yumurta, kuruyemiş ve sütten oluşan bir kahvaltı servis ediliyor.