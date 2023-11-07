Gözaltında işkence davası | Sanık polise 24 yıl hapis istemi

"YARIM İNSAN OLDUM"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmaya katılan Samet G. sanık polisin testislerine vurduğunu, daha sonra ters kelepçeyle avukat odasına çıkarıldığını, sanığın burada da kendisini darp etmeye devam ettiğini söyledi.

Samet G., "Ağrılarımın ciddi olduğunu söyledim. Tuvalette gerçekten yaralandığımı gördü. Hastaneye götürülmek istedim, ama önce ifademi almaya çalıştı. 30 dakika sonra hastaneye götürüldüm. Darp sonrasında testislerimden biri ameliyatla alındı. Bu olay öncesinde testislerimde herhangi bir rahatsızlığım veya tedavi görmüşlüğüm yoktur. Yarım insan oldum." diyerek şikayetinin devam ettiğini belirtti.

Sanık polis memuru Serhat K. halen Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'nde görevli olduğunu söyleyerek savunmasını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme, sanığa savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.