Gözaltında işkence davası | Sanık polise 24 yıl hapis istemi
Beyoğlu'nda gözaltına alınan Samet G'ye şiddet uygulayarak diziyle vurması sonucu testislerinden birinin ameliyatla alınmasına neden olduğu iddia edilen polis memuru Serhat K. hakkında "İşkence yapmak" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Polis memurunun uyguladığı şiddet, karakoldaki güvenlik kamerasıyla da tespit edilirken şikayetçi Samet G. "Darp sonrasında testislerimden biri ameliyatla alındı. Yarım insan oldum." diyerek şikayetçi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, İzmir'de yaşayan Samet G. olay tarihinde babasının Beyoğlu'nda bekçilik yaptığı film seti apartına misafirliğe gitti.
Samet G. birkaç arkadaşını babasının çalıştığı apartta misafir etti. Samet G. film setine ait ve babasının üstüne zimmetli olan spot ışıkları, avize ve saç kurutma makinesinin aparta misafir ettiği kişiler tarafından çalındığını fark etti. Samet G. bu olay nedeniyle hırsızlık şüphelisi Halil K. ile kavga etmesi sonrasında gözaltına alındı.