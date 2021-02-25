Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto)

New York'ta yaklaşık bir yıl önce çıplak vaziyette gözaltına alınıp kafasına poşet geçirilen siyahi Daniel Prude'un ölümüne ilişkin davada olaya karışan polis memurları suçsuz bulundu. Dava kararının ardından, Black Lives Matter (BLM) hareketi üyeleri, New York kentinin Brooklyn bölgesinde protesto yürüyüşü düzenledi. Bazı göstericiler, New York Polis Teşkilatı (NYPD) ekipleri tarafından tutklandı.

Anadolu Ajansı 25.02.2021 - 07:05 | Son Güncelleme : 25.02.2021 - 07:07

Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 1

New York Başsavcılığından yapılan açıklamada, büyük jürinin suçlamaları reddetmesi üzerine, zihinsel engelli Prude'un kafasına geçirilen poşet nedeniyle travma geçirmesine ve bir hafta sonra hayatını kaybetmesine sebep olan polis memurlarının herhangi bir ceza almayacakları belirtildi. 

Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 2

Soruşturmayı üstlenen Başsavcı Letitia James, hazırladıkları dosyanın "mümkün olan en güçlü delilleri taşıdığını" ancak büyük jüriyi memurların suç işlediğine ikna edemediklerini ifade etti.

James, "Prude ailesinin, Rochester halkının ve ülke çapında birçok kişinin bu sonuçtan dolayı haklı olarak hayal kırıklığına uğrayacağını biliyorum." dedi.

Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 3

Prude ailesinin avukatı Elliot Shields, "Sistem Daniel Prude hakkında yine hata yaptı. 22 Mart'ta hastaneden taburcu edilmesiyle hata yapmıştı. 23 Mart'ta polisin ona karşı ölümcül güç kullanmasından dolayı hatalıydı ve bugün onu yine yüzüstü bıraktı" şeklinde konuştu.

Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 4

PRUDE'UN YAŞADIĞI ROCHESTER'DA KARAR PROTESTO EDİLDİ

Olayın yaşandığı Rochester kentinde yüzlerce protestocu bir araya gelerek karara itiraz etti.

23 Mart 2020'de yaşanan olayın videosu, bir başka polis hatası ile hayatını kaybeden siyahi George Floyd için yapılan protestolar nedeniyle uzun süre bekletilmiş, Eylül 2020'de ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından Rochester polis şefi istifa etmek zorunda kalmıştı.

Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 5

MEDYAYA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Daniel Prude'un ailesi tarafından 4 Eylül 2020'de açığa çıkarılan görüntülerde, sokakta çıplak şekilde teslim olan Daniel Prude'un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin kelepçeli halde yatan zanlının poşet geçirdiği kafasını yere doğru bastırdığı yer almıştı.

Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 6

ABD medyasında yer alan haberlerde, Prude'un bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 7

Otopsi raporunda Prude'un ölümü, "fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları" ve "cinayet" olarak kayda geçmiş, Prude’un kafasına poşet geçirerek ölmesine neden olan 7 polis memuruna görevden el çektirilmişti.

Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 8
Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 9
Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 10
Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 11
Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 12
Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 13
Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 14
Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto) - 15

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