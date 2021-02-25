Gözaltında ölümde 7 polise ceza verilmedi (Gözaltının olduğu sokakta protesto)

Soruşturmayı üstlenen Başsavcı Letitia James, hazırladıkları dosyanın "mümkün olan en güçlü delilleri taşıdığını" ancak büyük jüriyi memurların suç işlediğine ikna edemediklerini ifade etti.

James, "Prude ailesinin, Rochester halkının ve ülke çapında birçok kişinin bu sonuçtan dolayı haklı olarak hayal kırıklığına uğrayacağını biliyorum." dedi.