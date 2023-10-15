Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün)
İsrail-Gazze arasındaki gerginlik 9. gününde de devam ediyor. İsrail'in sınıra 300 bin asker yığdığı Gazze'de kara harekatının her an başlaması bekleniyor. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. İsrail tarafından, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 126 İsrailliyi rehin tuttuğu iddia edildi. Öte yandan İsrail medyasından yapılan açıklamada, Halep Havalimanı'nın pistinin vurulduğu, yeni onarılan pistin hizmet dışı kaldığı bildirildi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.