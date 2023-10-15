Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün)

İsrail-Gazze arasındaki gerginlik 9. gününde de devam ediyor. İsrail'in sınıra 300 bin asker yığdığı Gazze'de kara harekatının her an başlaması bekleniyor. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. İsrail tarafından, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 126 İsrailliyi rehin tuttuğu iddia edildi. Öte yandan İsrail medyasından yapılan açıklamada, Halep Havalimanı'nın pistinin vurulduğu, yeni onarılan pistin hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün) - 1

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün) - 2

İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE KARADAN SALDIRI HAZIRLIKLARINDA SONA YAKLAŞTI

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırına yakın bölgelerde çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlarla yığınak yapıyor.

Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün) - 3

HAMAS'IN 126 İSRAİLLİYİ REHİN ALDIĞI İDDİASI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve tam abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde tutulan 126 rehinenin ailesine haber verildiğini söyledi.

Sözcü Hagari, ayrıca ordunun Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen İsrail askerlerin sayısının 279 olduğunu belirtti.

İsrail basınında çıkan ve bazı raporlara dayandırılan haberlerde, Gazze'de esir alınan İsraillilerin sayısının 200 olarak tahmin edildiği duyurulmuştu.

Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün) - 4

"HAMAS, GAZZE’DEKİ TAHLİYELERİ ENGELLİYOR"

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın Gazze Şeridi’nin güney kesimine giden Filistinlileri engellediği belirtildi. Hamas’ın yollarda barikat kurduğu belirtilen açıklamada, "Hamas, Gazze Şeridi sakinlerinin ana yollarda ilerlemesini zorlaştırıyor ve bu yollardan araçların geçişini engelliyor" ifadeleri kullanıldı.

Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün) - 5

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Çatışmaların başladığı günden bu yana Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsrailli öldü, 3 bin 436 İsrailli ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün) - 6

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

00.18 İsrail medyasından yapılan açıklamada, Halep Havalimanı'nın pistinin vurulduğu, yeni onarılan pistin hizmet dışı kaldığı bildirildi. Aynı havalimanı en son perşembe günü vurulmuş, pist hasar almıştı.

23.57 Suriye devlet medyası, İsrail'in Halep Havalimanı'nı vurduğunu duyurdu.

Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün) - 7

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

23.39 Beyaz Saray, Biden'ın Netanyahu ile konuşmasında masum sivillerin su, gıda ve tıbbi bakıma erişiminin koordine edilmesini ele aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Biden'ın Filistin lideri Abbas'a da sivillere insani yardım ulaştırılması konusunda tam desteğini ifade ettiği bildirildi.

23.29 Al Jazeera'nin aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı, Katar'da Hamas lideri ile buluştu.

Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün) - 8

23.08 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" olarak niteledi.

Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün) - 9

22.42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Netanyahu, İsrail'in mücadele hedeflerine ulaşmak için birlik ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün) - 10

22.38 Filistin Cumhurbaşkanı Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi yaptı. Tüm saldırıların durdurulması ve insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Abbas, Biden'a Gazzeli sivillerin yerinden edilmesine tamamen karşı olduklarını söyledi.

Abbas, Biden'la görüşmesinde iki tarafı esir ve tutukluları serbest bırakmaya çağırdı.

Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün) - 11

22.28 İsrail ordusu, Suriye'den İsrail topraklarına top atışı olduğunu duyurdu. İsrail de atışlara yanıt olarak Suriye'de belirli hedefleri bombaladı.

DAHA FAZLA GÖSTER