Gözler Gazze sınırında | İsrail kara harekatı hazırlığı yapıyor (Hamas - İsrail çatışmalarında 9. gün)

İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE KARADAN SALDIRI HAZIRLIKLARINDA SONA YAKLAŞTI

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.



Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.



İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırına yakın bölgelerde çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlarla yığınak yapıyor.