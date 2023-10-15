Gözler Gazze sınırında: Kara harekatı olacak mı? (Hamas-İsrail çatışmalarında 9. gün)
İsrail'in, Hamas saldırısı sonrası başlattığı Gazze bombardımanı 9. gününde sürüyor. 2 bin 329 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşiyor. Elektrik olmayan kentte, su da tükenmek üzere. Bir yandan gözler İsrail'in başlatacağı kara harekatında. İsrail'in sınıra 300 bin asker yığdığı Gazze'de kara harekatının her an başlaması bekleniyor. İşte İsrail-Gazze hattında bugün yaşananlar...
Hamas'ın geçen Cumartesi yaptığı sürpriz saldırı sonrasında başlayan İsrail Hamas çatışması 9. gününde devam ediyor.